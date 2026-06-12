대우건설 “나이지리아 인도라마 비료플랜트 3호기 일정 맞춰 준공”

대우건설이 시공한 인도라마 비료 플랜트 3호기 현장 전경 0 대우건설이 나이지리아 인도라마 지역에 지은 비료 플랜트 3호기 현장 전경./대우건설

대우건설이 나이지리아에서 수행한 대형 비료 플랜트 프로젝트를 성공적으로 마무리했다.대우건설은 나이지리아 리버스주 포트하코트 인근에서 추진한 '인도라마 비료 플랜트 3호기'를 계획된 일정에 맞춰 준공했다고 12일 밝혔다.이번 사업은 글로벌 석유화학 기업 인도라마의 나이지리아 법인인 IFFZE가 발주한 프로젝트다.현지에 일일 생산량 기준 암모니아 2300톤(t), 요소 및 요소비료 4000t 규모의 생산설비를 구축하는 사업으로, 총 공사비는 약 2억6500만달러에 달한다.공사는 2023년 10월 착공해 올해 5월 마무리됐다. 전체 공사 기간은 약 32개월이다.대우건설은 프로젝트 수행 과정에서 주요 공정을 예정보다 앞당기며 성과를 냈다. 천연가스 투입은 계획보다 14일 빨리 이뤄졌고, 암모니아와 요소 생산 개시 시점도 각각 16일, 19일 앞당겼다. 또한 암모니아 플랜트와 요소 플랜트의 100% 가동 역시 목표 일정보다 13일 먼저 달성했다.대우건설은 1983년 나이지리아 시장에 진출한 이후 현재까지 총 75개 프로젝트를 수행하며 약 108억달러 규모의 수주 실적을 쌓았다. 이를 통해 국가 기반시설과 생활 인프라 구축 사업에 지속적으로 참여해 왔다.특히 이번 3호기에 앞서 인도라마 비료 플랜트 1·2호기와 천연가스 전처리 설비, 요소비료 생산시설 등 다양한 사업을 성공적으로 수행하며 현지 경쟁력을 강화해 왔다. 지역사회와의 협력과 소통에도 꾸준히 나서며 신뢰 기반을 구축했다는 평가다.대우건설 관계자는 "인도라마 비료 플랜트 3호기의 성공적인 준공과 주요 공정 조기 달성은 오랜 기간 축적한 현지 사업 경험과 네트워크가 바탕이 된 결과"라며 "발주처와의 협력 관계를 더욱 강화해 추가 사업 기회를 확보하고 아프리카 시장 확대에도 적극 나설 계획"이라고 말했다.