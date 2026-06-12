정점식 “법사위원장 야당 몫으로 돌려놔야…견제·균형 필수요소”

현안 관련 기자간담회 갖는 정점식 원내대표<YONHAP NO-5244> 0 국민의힘 정점식 원내대표가 12일 국회에서 열린 기자간담회에서 현안 관련 발언을 하고 있다. /연합

정점식 국민의힘 원내대표는 12일 22대 국회 하반기 원 구성과 관련해 "법사위원장은 야당 몫으로 돌려놔야 한다"고 말했다.정 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "국민의힘의 22대 국회 하반기 원 구성 협상 원칙은 국회의 정상화, 견제와 균형의 복원"이라며 이같이 밝혔다.정 원내대표는 "무엇보다 법사위의 정상화가 시급하다"며 "법사위원장의 제자리 복원은 정청래·추미애 중심의 입법독재를 종식시키고 견제와 균형의 국회를 되살리기 위한 필수 요소"라고 강조했다.또 "6·3 지방선거를 통해 고환율·고물가·고금리와 부동산 시장 불안 등 이재명 정부 경제 실정에 대한 심판의 민심이 확인됐다"며 "경제정책과 부동산 정책 기조 전환을 주도하기 위해 재정경제기획위원회, 정무위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국토교통위원회 등 경제 관련 상임위는 야당이 맡아야 한다"고 목소리를 높였다.정 원내대표는 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "6·3 지방선거로 드러난 민심에 부응해야 한다"며 3대 국정기조 전환을 촉구했다.정 원내대표는 구체적으로 정부의 부동산, 세금, 노동정책의 기조전환을 요구했다. 그는 "부동산정책은 민간공급을 확대하고 주거사다리를 신속하게 회복해야 한다"며 "세금정책은 우리 경제의 우상향을 위해 성장과 분배를 조화시키는 체제로 전면 쇄신해야 한다"고 주장했다.이어 "노동정책은 '노란봉투법'으로 인해 이미 산업현장에서 벌어지고 있는 혼란을 수습하기 위한 보완입법이 신속하게 추진돼야 한다"고 말했다.투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 특별위원회 구성과 관련해선 "위원장은 국민의힘이 맡고 위원은 민주당 절반, 국민의힘을 포함한 야당 절반으로 구성해야 한다"고 했다.그러면서 "국정조사는 국정조사이고 특검은 특검"이라며 "국정조사와 특검은 투트랙으로 진행돼야 한다. 국정조사 결과를 보고 특검을 하자는 민주당의 주장은 진상규명을 방해하는 작태"라고 지적했다.한편 정 원내대표는 이날 원내정책수석부대표에 재선인 김미애 의원을 내정했다. 원내수석대변인에는 기존의 최수진·최은석 의원에 더해 김태규 의원을 발탁했다. 신임 비서실장에는 윤용근 의원을 임명했다.