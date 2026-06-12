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SK에코플랜트, 반도체·AI 데이터센터 인재 확보 속도…‘주니어 탤런트’ 채용

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김다빈 기자

승인 : 2026. 06. 12. 13:07

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SK에코플랜트 주니어 탤런트 채용 공고./SK에코플랜트
SK에코플랜트가 반도체 인프라와 AI 데이터센터 등 하이테크 사업 경쟁력 강화를 위해 신입 인재 채용에 나선다.

SK에코플랜트는 반도체 인프라, AI 데이터센터 분야 신입 구성원인 '주니어 탤런트(Junior Talent)' 채용을 실시한다고 12일 밝혔다.

주니어 탤런트는 학사 이상 학위 취득자(졸업예정자 포함)부터 3년 미만 실무 경험을 보유한 경력자까지 지원할 수 있는 채용 전형이다. 보유 경력은 직무에 따라 최대 2년까지 인정된다.

모집 분야는 반도체 플랜트 설계와 반도체 플랜트 시공 등으로 두 자릿수 규모를 선발할 예정이다. 지원서는 오는 28일까지 접수하며 서류전형과 인적성검사(SKCT), 면접 등을 거쳐 최종 합격자는 9월 입사한다.

이번 채용은 SK에코플랜트가 추진 중인 AI 인프라 사업 확대 전략의 일환으로 풀이된다. 회사는 반도체 공장과 AI 데이터센터를 미래 성장동력으로 육성하며 관련 인재 확보에 힘을 쏟고 있다.

앞서 지난 5월에는 설계·시공·사업관리 등 반도체 사업 전 분야를 대상으로 경력직 채용을 진행했다. 자회사 배치를 위한 반도체 기술 분야 경력직 모집도 이달 14일까지 실시하고 있다.

인재 육성 체계도 강화하고 있다. SK에코플랜트와 SK에코엔지니어링은 2022년 성균관대학교와 협력해 '하이테크솔루션학과' 석사과정을 개설했다. 해당 과정 수료자는 공학 석사 학위를 취득하며 AI 인프라 관련 사업 부문에 배치돼 전문성을 키우고 있다.

SK에코플랜트 관계자는 "프로젝트 수행 경험을 갖춘 경력 인재와 성장 잠재력을 보유한 신입 인재를 함께 확보해 현장 실행력과 미래 성장 역량을 강화할 계획"이라고 말했다.
김다빈 기자

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