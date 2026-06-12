건설공제조합, AI 업무혁신 플랫폼 구축 본격화…보증심사·고객서비스 강화

이미지 0 건설공제조합 전경./건설공제조합

건설공제조합이 인공지능(AI)을 활용한 업무 혁신에 본격 착수한다. 보증심사와 고객 서비스, 내부 업무 전반에 AI 기술을 접목해 업무 효율성을 높이고 디지털 전환을 가속화한다는 전략이다.건설공제조합은 AI 기술을 내부 업무 프로세스에 단계적으로 적용하기 위한 'CG-AX(AI Transformation) 업무혁신 플랫폼' 구축 사업을 추진 중이라고 12일 밝혔다.이번 프로젝트는 대고객 서비스 품질을 높이는 동시에 내부 업무 생산성을 향상시키기 위한 중장기 디지털 전환 전략의 일환이다. 현재 조합 내 상시 운영 중인 AI 서비스는 없지만, 우선 AI 활용을 위한 인프라와 운영 체계를 구축하는 데 역량을 집중하고 있다.조합은 AI 도입 과정에서 보안성과 데이터 정확성을 핵심 과제로 설정했다. 고객의 금융 데이터를 다루는 기관 특성을 고려해 외부 유출 위험을 최소화할 수 있는 온프레미스(사내 구축형) 방식을 기반으로 시스템을 구축하고, 외부 클라우드 모델을 연계한 하이브리드 구조를 도입할 계획이다.이를 통해 생성형 AI의 한계로 지적되는 환각(Hallucination) 현상을 줄이고 답변의 신뢰성과 전문성을 높인다는 방침이다.구축 중인 주요 서비스는 고객 편의성 향상과 내부 업무 효율화에 초점이 맞춰져 있다. 대고객 서비스 분야에서는 AI OCR(광학문자인식) 기술을 보증 신청 및 심사 절차에 적용한다. 서류 제출과 데이터 입력 과정을 자동화해 보증 업무 처리 시간을 단축하고 고객이 체감할 수 있는 원스톱 서비스를 구현할 계획이다.내부 업무 지원을 위해서는 AI 챗봇과 AI 기반 문서관리 시스템을 도입한다. 임직원들이 각종 규정과 업무 자료를 신속하게 검색할 수 있도록 지원하고, 방대한 내부 문서의 자산화와 활용도를 높일 예정이다. 보증심사 업무의 정확성과 효율성을 높이기 위한 'AI 보증심사 어시스턴트' 개발도 함께 추진하고 있다.나아가 조합은 시스템 구축과 함께 조직 내 AI 활용 문화 확산에도 나서고 있다. AI 교육 프로그램과 AI 에이전트 제작 경진대회, 관련 자격증 취득 지원, 포럼 운영 등을 통해 임직원들의 디지털 역량을 강화하고 AI 기반 업무 환경 변화에 대한 적응을 지원할 계획이다.건설공제조합 관계자는 "CG-AX 업무혁신 플랫폼은 단순한 기술 도입을 넘어 조합의 업무 체질을 개선하기 위한 핵심 프로젝트"라며 "철저한 보안 체계 아래 AI 인프라를 구축해 고객과 임직원 모두가 체감할 수 있는 혁신적인 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.