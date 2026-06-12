GS건설, 경기 ‘북오산자이 드포레’ 분양 일정 돌입…1517가구 공급

이미지 0 경기 오산시 '북오산자이 드포레' 투시도./GS건설

GS건설은 경기 오산시 내삼미2구역에 들어서는 '북오산자이 드포레'의 견본주택을 오는 13일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 12일 밝혔다.북오산자이 드포레는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 총 1517가구 규모로 조성된다. 지난 1월 같은 구역 A1블록에 공급된 '북오산자이 리버블시티' 1275가구와 함께 총 2792가구 규모의 자이 브랜드타운을 형성하게 된다.일반분양 물량은 전용면적별로 △59㎡ 233가구 △74㎡ 307가구 △84㎡ 756가구 △99㎡ 218가구 △124㎡ 펜트하우스(PH) 2가구 △125㎡ PH 1가구 등이다.청약 일정은 오는 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위 해당지역, 24일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 이달 30일이며 정당계약은 다음 달 13일부터 15일까지 3일간 실시된다.단지는 수도권제2순환고속도로 북오산IC와 인접해 서울·수원·용인 등 수도권 주요 지역으로 이동이 편리한 것이 장점으로 꼽힌다. 경부고속도로 접근성도 우수하며 지하철 1호선 오산대역 이용이 가능하다.직주근접 입지도 강점이다. 삼성전자 기흥·화성사업장과 동탄테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등 주요 산업·업무시설 접근성이 양호하다.생활 인프라도 풍부하다는 분석이다. 동탄신도시와 오산 생활권을 동시에 누릴 수 있는 입지로, 롯데백화점 동탄점과 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등을 이용할 수 있다. 동탄 학원가 접근성도 갖췄다.또 단지 인근에 필봉산 산책로가 위치하며 오산천과 경기도립 물향기수목원, 동탄호수공원 등이 가까워 쾌적한 주거환경을 제공한다.이에 GS건설은 상품성도 강화했다고 설명했다. 남동·남서향 판상형 위주 설계를 적용해 채광과 통풍을 높였으며 넓은 동간 거리를 확보해 일조권과 조망권을 개선했다. 다양한 수납공간과 가구당 1.5대 수준의 주차공간도 마련했다.커뮤니티 시설로는 GDR 골프연습장과 피트니스센터, 사우나, 작은도서관, 게스트하우스 등이 들어선다. 교보문고 북큐레이션 서비스와 비대면 진료 플랫폼 솔닥(SOLDAC)을 도입하고, 음악 감상 및 악기 연습이 가능한 방음공간과 티하우스, 특화 조경공원도 조성할 예정이다.GS건설 관계자는 "북오산자이 드포레는 자연환경과 동탄·오산 생활 인프라, 교통 여건을 모두 갖춘 단지"라며 "북오산자이 리버블시티와 함께 대규모 자이 브랜드타운을 조성해 지역 대표 주거단지로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.