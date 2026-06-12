국토부, AI·데이터로 도시문제 푼다…수원·부산·성남 ‘스마트도시 조성사업’ 선정

이미지 0

정부가 인공지능(AI)과 데이터 기반의 스마트도시 확산에 속도를 낸다. 경기 수원시는 거점형 스마트도시로, 부산과 경기 성남시는 스마트도시 특화단지로 선정됐다. 경남과 충남 태안군은 데이터허브 기반 시범 설루션 구축 사업을 추진하게 됐다.국토교통부는 '2026년 스마트도시 조성사업' 공모 결과 수원시를 거점형 스마트도시로, 부산과 성남시를 스마트도시 특화단지로 선정했다고 12일 밝혔다. 아울러 '2026년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업'에는 경상남도와 충남 태안군이 선정됐다.스마트도시 조성사업은 AI와 첨단 기술을 활용해 도시 문제를 해결하고 관련 산업 생태계를 육성하는 3개년 사업이다. 거점형 사업에는 최대 160억원, 특화단지 사업에는 최대 80억원의 국비가 각각 지원된다.거점형 스마트도시로 선정된 수원시는 '도시를 잇고, 생활을 움직이다'를 비전으로 피지컬 AI 기반 시민 체감형 서비스를 구축한다. 카셰어링과 주차로봇을 활용한 스마트 모빌리티 체계를 조성하고 로봇배송과 순찰로봇을 도입해 생활 편의와 안전 대응 역량을 높일 계획이다.또 산학연 협력 기반 공동 실증센터를 구축해 기업의 기술 실증과 사업화를 지원하는 스마트시티 클러스터를 조성할 방침이다.스마트도시 특화단지로 선정된 부산시는 해운대구 센텀시티 일원을 AI 기반 도시 실증 플랫폼으로 조성한다. 도시 데이터를 활용한 AI 도시 운영체계를 구축하고 기업들이 실제 도시 공간에서 서비스를 개발·실증할 수 있도록 지원한다.AI 에이전트 기반 도시 통합관제와 로봇망 기반 안전관제 시스템을 구축하고, 수집된 도시 데이터를 비식별화해 기업들의 서비스 개발에 활용할 수 있도록 개방할 예정이다.성남시는 판교테크노밸리와 분당서울대병원 일원을 중심으로 고령자 건강관리와 미래 모빌리티를 결합한 '라이프모빌리티 특화단지'를 조성한다.데이터 기반 만성질환 관리와 AI 건강 모니터링 서비스를 구축하고, 병원과 복지시설을 연결하는 원격운전 이동지원 및 자율주행 셔틀 실증 사업도 추진한다.데이터허브 시범솔루션 사업에는 경남과 태안군이 선정됐다. 각 지자체에는 1년간 최대 10억원의 국비가 지원된다.경남은 관광·이동·체류·소비 데이터를 통합 분석하는 '경남 모두다' 플랫폼을 구축해 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 추진한다. 관광객 이동 패턴과 소비 데이터를 분석해 맞춤형 관광코스 추천, 혼잡도 관리, 지역 상권 마케팅 지원 등에 활용할 계획이다.태안군은 '태안 안심해(海)' 사업을 통해 AI 기반 연안 안전관리 체계를 구축한다. 조위와 기상 데이터 등을 분석해 익수·고립 사고를 조기에 감지하고 위험 상황 발생 시 관제센터와 해경, 소방당국에 실시간으로 경보를 전달하는 시스템을 마련할 예정이다.이기봉 국토부 도시정책관은 "스마트도시의 완성은 첨단 인프라 구축이 아니라 지방정부가 주도적으로 운영 체계를 정착시키는 데 있다"며 "지역 특성에 맞는 구체적인 설계와 운영 모델을 지속적으로 보완할 수 있도록 정부도 적극 지원하겠다"고 말했다.