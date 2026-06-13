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전국 주유소 기름값 4주째 하락…서울 휘발유 2051원

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연찬모 기자

승인 : 2026. 06. 13. 10:12

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주유소 기름값 2주 연속 하락…전국 평균 휘발윳...<YONHAP NO-4299>
/연합
전국 주유소 휘발유와 경유의 평균 가격이 4주 연속 소폭 하락세를 이어갔다.

13일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 둘째 주(7∼11일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주 대비 L당 0.5원 내린 2009.9원이다.

지역별로 보면 서울은 전주보다 0.7원 오른 2051.5원으로 가장 높았다. 대구는 같은 기간 1.4원 내린 1990.6원으로 가장 낮았다. 상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 2013.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1995.9원으로 가장 낮았다. 경유 평균 판매가는 전주 대비 0.3원 하락한 2004.8원을 기록했다.

국제유가는 이번 주 초반 미국과 이란의 교전이 지속되며 올랐다가 주 후반에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 양국 종전 합의안 도출 언급으로 상승분을 반납하며 하락했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 4.5달러 내린 89.7달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 1.3달러 오른 117.5달러, 국제 자동차용 경유는 7.9달러 내린 140.1달러로 각각 집계됐다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

한편 정부는 지난달 22일부터 적용된 6차 석유 최고가격을 재차 동결했다. 이에 따라 휘발유는 L당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다. 이는 2∼5차 최고가격과 동일한 수준이다.
연찬모 기자

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