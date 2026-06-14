‘분청, 다리를 잇다’… 영호남 도자문화 교류전 광주서 개막

내년 1월말까지 무등산분청사기전시실…영호남 작품 80여점 전시

분청사기 매개로 전통과 현재, 지역과 지역, 사람과 사람 연결

무등산 분청사기 전시 0 광주 북구 금공동 무등산분청사기전시실에 전시된 자기들의 모습. /무등산 분청사기전시실

광주광역시 역사민속박물관이 영호남 도자문화의 역사적 가치와 예술적 정체성을 조명하는 분청사기 특별전을 마련한다.광주역사민속박물관은 오는 16일 오후 5시 북구 금곡동 무등산분청사기전시실에서 영호남 작가들의 분청사기 테마전 '분청, 다리를 잇다' 개막식을 개최한다고 14일 밝혔다. 전시는 17일부터 내년 1월 31일까지 진행된다.이번 특별전은 조선 전기를 대표하는 도자 양식으로, 지역마다 서로 다른 자연환경과 생활문화 속에서 독창적인 조형성과 미감을 형성해 왔다.분청사기는 지역별로 제작 환경과 표현 방식에 차이가 있지만, 시대를 살아간 사람들의 삶과 정신, 소박하면서도 자유로운 미의식을 공통적으로 담고 있다.이번 전시에는 오늘날 영호남에서 활동하는 작가들의 분청사기 작품 80여 점을 선보인다. 지역 간 문화적 연대와 예술적 교류의 의미를 짚고, 분청사기의 재해석 가능성과 가치를 제시한다.전시는 총 3부로 구성됐다. 제1부 '두 개의 흙'에서는 광주 무등산 분청사기와 김해 분청사기의 전통 기법을 바탕으로 한 작품들을 소개한다. 서로 다른 지역의 자연환경 속에서 탄생한 분청사기의 형태와 조형미를 통해 영호남 분청사기가 지닌 고유한 미감과 지역적 정체성을 조명한다.제2부 '하나의 분청'은 상감, 인화, 박지, 음각, 철화, 귀얄, 덤벙 등 분청사기의 대표적인 장식 기법을 활용한 작품들을 선보인다. 이를 통해 다채로운 문양과 표현 방식 속에서 드러나는 분청사기의 예술적 다양성과 창의성을 살피고 전통 기법이 현대적으로 계승·발전하는 모습을 보여준다.제3부 '다리를 잇다'에서는 김해 분청사기의 전승과 현재를 상징하는 작품들을 중심으로 지역 도자문화의 역사성과 현대적 흐름을 조망한다. 이를 통해 전통과 현재, 지역과 지역을 연결하는 문화예술 교류와 화합의 가치를 전달한다.역사민속박물관은 지역 전통문화를 보존·계승해온 작가와 단체들이 함께 참여하는 이번 전시가 지역 간 문화예술 교류의 장이 될 것으로 기대한다.이부호 역사민속박물관장은 "이번 전시는 영호남을 대표하는 분청사기의 흐름과 미적 가치를 한자리에서 볼 수 있는 뜻깊은 기회"라며 "이번 전시가 분청사기를 매개로 지역과 지역, 전통과 현대, 사람과 사람을 연결하는 문화적 소통의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.