방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

방진회, 국방부에 '9월 킨텍스 개최 일정 전면 재조정' 조치안 정식 보고… "정부, 이번 주 내 선제적 교통정리 끝내야"

폴란드 MSPO 수출 전선 복병까지… 이번 주 '최종 추진안' 향방에 이목 집중

0614 방진회 KADEX_DX2026 0 KADEX with DX Korea 2026 방산전시회 이미지, 대한민국의 첨단 방위산업 기술과 전시회의 규모감을 직관적으로 표현한 그래픽. / Gemini AI 생성 이미지

0615 MSPO 김동관 회장 0 김동관 한화 부회장이 2023년 9월5일 폴란드 국제방위산업전시회(MSPO 2023)의 한화오션 전시장을 찾은 안제이 두다 폴란드 대통령에게 3000t급 잠수함에 대한 설명을 하고 있다. /연합뉴스

국방부와 산업통상자원부는 지난 4일 제12회 방위산업발전협의회를 통해 한국방위산업진흥회(이하 방진회) 주관의 '새 방산 전시회 개최안'을 최종 확정하며 강력한 정부 주도 일원화 드라이브를 걸었다. 이에 위기감을 느낀 육군협회(KADEX)와 대한민국방위산업전(DX KOREA) 조직위원회는 이튿날인 5일, 2년 가까이 이어온 마찰을 끝내며 극적인 '통합 선언'을 발표했다.그러나 정부 측은 이 통합 발표안이 방산업체들 및 유관기관과의 사전 조율 없이 진행되었다고 판단, 지난 10일 방진회 주관으로 국내 주요 방산업체 관계자들을 소집해 긴급 간담회를 개최했다.이날 간담회는 두 민간 단체가 공언한 '9월 16일 킨텍스 공동 개최' 안이 과연 타당한지 행정적·물리적 현실성을 냉정하게 따져보고, 이에 대응할 업계의 통일된 목소리를 수렴하기 위해 마련됐다. 회의에 참석한 방진회와 방산업체 관계자들은 "올해 9월 통합 전시회 개최는 물리적·행정적으로 불가능하다"는 데 의견을 모았다.해외 군 고위 관계자(VIP) 초청, 대규모 무기 체계 수송 및 전시 기획, 예산 편성 등을 고려할 때 불과 석 달도 남지 않은 시점에서의 행사는 부실화가 불 보듯 뻔하다는 이유에서다. 한 방산 대기업 관계자는 "양측 단체가 자신들의 주도권 유지를 위해 군 당국이나 방산업계와 사전 조율도 없이 무책임한 '통합 타이틀'만 던진 격"이라며 "글로벌 K-방산의 위상에 걸맞지 않은 졸속 전시회가 될 우려가 크다"고 비판했다.해외 업계의 당혹감은 국내 업체들에게도 즉각적인 부메랑으로 돌아오고 있다. 지난 2024년 일주일 간격으로 계룡대(KADEX)와 킨텍스(DX 코리아)로 쪼개져 열린 '한 지붕 두 전시회' 파행 당시, 국내 기업들은 수십억 원의 이중 부스 비용을 지불하며 눈치싸움을 벌여야 했다. 이 때문에 10일 간담회에서 일부 업체는 "이번 기회에 민간 단체 간의 이권 다툼을 완전히 끝내고, 정부가 주도하는 공적 체계로 일원화해야 한다"며 국방부와 산업통상자원부가 지난 4일 확정했던 '정부 주도 새 방산전'에 전폭적인 지지를 보냈다.그러나 매년 반복되는 기싸움에 국방부마저 확실한 교통정리를 하지 못하고 끌려가는 모양새여서 국내 업체들의 속도 타들어 가고 있다. 또 다른 대기업 관계자는 "해외 파트너사들이 일정을 물어봐도 대답을 해줄 수가 없는 처지"라며 "이 와중에 또다시 시기가 밀려 해외 업체들이 대거 이탈할까 봐 겁난다"고 토로했다.한편, 오는 10월 예정되었던 KADEX 2026에 참가 신청을 했던 국내외 주요 방산업체들은 9월 폴란드 국제 방위산업 전시회(MSPO 2026, 9월 8일~11일) 참가를 이미 확정한 상태다. 이 때문에 글로벌 방산업체들 사이에서는 최근 발표된 '9월 16일 킨텍스 공동 개최' 일정을 두고 혼선이 더욱 깊어지고 있다.폴란드가 한국 방산의 핵심 수출국인 만큼 한화그룹, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI), LIG D&A 등 국내 주요 기업들은 이번 MSPO 2026을 통해 K2 전차, K9 자주포, FA-50 등의 계약 이행 현황을 점검하고 후속 군수지원(MRO) 확대를 논의할 방침이다.반면 KADEX·DX KOREA 측 고위 관계자는 14일 본지와의 통화에서 "이미 1년 넘게 행사를 준비해 온 만큼 만반의 대비태세를 갖추고 있다"고 밝혔다. 아울러 "킨텍스 전시장 예약이 이미 11월 말까지 가득 차 있어, 9월의 전시 일정을 변경하는 것은 현실적으로 불가능하다"고 강조했다.이에 방진회는 방산업계의 우려를 반영한 조치 안을 마련해 지난 11일 국방부 장관에게 정식 보고한 것으로 방산업계 관계자는 밝혔다. 해당 조치 안은 '9월 개최 시기 전면 재조정'을 골자로 하는 것으로 알려졌다. 익명을 요구한 방산업계 고위 관계자는 "KADEX·DX 양측의 수용 여부에 따라 이르면 15일이나 16일 전후 방진회가 최종안을 확정하고 공식 보도자료를 배포할 것으로 보인다"고 전했다.K-방산이 글로벌 4대 방산 강국으로 도약하는 중요한 변곡점에서, 정부와 군 당국이 진정한 '국가대표 메가 방산전'을 위한 교통정리를 이번 주 내로 선제적으로 끝내야 한다는 목소리가 지배적이다.