중기부, 우정사업본부 손잡았다…집배원이 ‘폐업 점포 철거’ 현장 확인

전국 우체국 네트워크 활용…예산 절감·부정수급 원천 차단

중소벤처기업부와 우정사업본부가 폐업 소상공인을 위한 '점포철거비 지원사업'의 투명성을 높이기 위해 전국적인 집배원 네트워크를 전격 활용하기로 했다.양 기관은 15일 세종 우정사업본부에서 '희망리턴패키지 점포철거비 지원사업 현장확인 협력을 위한 업무협약식'을 개최했다. 이번 협약은 최근 철거비 지원단가 상승에 따른 허위 철거 등 부정수급 우려를 해소하고 예산 집행의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.기존에는 민간 기관의 인력이 직접 현장을 방문해 철거 여부를 확인해 왔으나, 앞으로는 해당 구역의 지리와 상권 현황을 가장 잘 아는 우체국 집배원이 우편물 배달 과정에서 이를 직접 확인하게 된다.매일 담당 구역을 반복 방문하는 집배원의 특성을 활용하면 실제 폐업 여부와 공실 상태를 한층 정확하게 파악할 수 있다. 이에 따라 현장 점검 비용은 건당 최대 1만5000원(비수도권 기준)에서 4280원으로 대폭 절감되며, 하루 평균 점검 가능 점포 수도 기존 15곳에서 83곳으로 대폭 늘어날 전망이다.양 기관은 우선 충청권을 대상으로 시범 사업을 실시한 후 성과와 현장 의견을 바탕으로 전국 확대를 검토할 계획이다.중기부 관계자는 "이번 협약은 지역 사정을 가장 잘 아는 집배원 네트워크를 행정에 접목한 새로운 협업 모델"이라며 "촘촘한 현장 확인을 통해 부정수급을 예방하고 정책 신뢰도를 높이겠다"고 밝혔다.