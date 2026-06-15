대한상의 중견기업위원회 개최... “중견기업 도약 지원”

대한상의, 제31차 중견기업위원회 개최

노동정책 변화 대응 방안·경영 현안 논의

"중견기업 도약 위한 실질적 지원 강화"

clip20260615083326 0 정유석 대한상의 중견기업위원장./대한상공회의소

대한상공회의소가 신임 중견기업위원장으로 정유석 신흥정밀 부회장을 선임하고 중견기업 경쟁력 강화와 경영환경 변화 대응 방안 논의에 나섰다.15일 대한상공회의소는 서울 중구 대한상의회관에서 '제31차 중견기업위원회'를 열고 중견기업의 체질 개선과 주요 경영 현안 해결 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 정유석 신임 위원장을 비롯해 오원석 코리아에프티 회장, 이준환 케이씨티시 부회장, 임각균 이트너스 대표이사 등 중견기업 대표 및 임원 20여 명이 참석했다.정 위원장은 취임 인사말에서 "중견기업은 우리 경제의 허리로서 고용과 생산 측면에서 중요한 역할을 담당하고 있다"며 "경영환경이 빠르게 변화하는 시기일수록 흔들리지 않는 내부 기반을 갖추는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "통상환경 변화와 금융·세제 이슈 등 중견기업을 둘러싼 경영 현안이 많은 만큼 중견기업위원회가 실질적인 도움이 되는 협의체가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.이날 회의에서는 김동욱 고려대 법학전문대학원 교수가 '최근 노동정책 흐름과 중견기업 대응 방안'을 주제로 강연했다. 김 교수는 "올해는 근로시간 단축과 포괄임금제, 고령 인력 활용 등 기업이 챙겨야 할 노동 현안이 많다"고 진단했다.특히 김 교수는 "법 시행 이후에 움직이는 것과 미리 준비하는 것은 기업이 감내해야 할 리스크가 현저한 차이가 난다"고 강조하며 "취업규칙 정비, 임금체계 재점검 등 기본 사항부터 차근차근 살펴봐야 한다"고 조언했다.한편 대한상의는 이날 최현수 깨끗한나라 회장, 박용필 중일 대표이사, 양승철 탑코글로벌 대표이사, 조만현 동우씨엠 회장, 이용원 베니스에프앤비 대표, 윤준찬 다지트 이사 등을 신규 위원으로 위촉했다.