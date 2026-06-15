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네이버클라우드, 국방용 경량 AI 공개…드론·전술차량서 실시간 분석

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이서연 기자

승인 : 2026. 06. 15. 09:18

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자체 개발 옴니모달 모델 '하이퍼클로바X SEED 4B' 공개
드론·위성·감시영상 분석 가능한 국방 특화 AI
2030년까지 전군 AI 전환 목표 제시
네이버클라우드
네이버클라우드가 지난 10일~12일 제주에서 개최된 '2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회'에 참여해 자체 개발한 '하이퍼클로바X SEED 4B' 모델을 비롯해 국방 AX 전략에 대해 소개하고 있다./네이버클라우드
네이버클라우드가 드론과 전술차량 등 제한된 컴퓨팅 환경에서도 구동 가능한 국방 특화 AI 모델을 공개하며 국방 AI 시장 공략에 속도를 내고 있다. 데이터센터 중심의 생성형 AI를 넘어 실제 전장 환경에 적용 가능한 경량 AI 모델을 선보이며 국방 AI 사업 확대에 나선 것이다.

15일 네이버클라우드는 최근 제주에서 열린 '2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회'에서 자체 개발한 경량 옴니모달 모델 '하이퍼클로바X SEED 4B(HyperCLOVA X SEED 4B)'를 공개했다고 밝혔다.

하이퍼클로바X SEED 4B는 텍스트뿐 아니라 이미지와 영상, 음성까지 동시에 이해할 수 있는 옴니모달 AI 모델이다. 특히 드론 영상과 위성사진, 무전 음성, 작전 문서 등 다양한 전장 정보를 통합 분석할 수 있도록 설계됐다.

이번 모델은 네이버가 자체 개발한 비전 인코더 '하이퍼클로바X CLIP'과 오디오 인코더를 적용한 것이 특징이다. 한국어 기반 문서와 데이터를 학습해 국내 군 환경에 적합하도록 개발됐다.

국방 AI는 실시간성과 보안성이 중요한 만큼 데이터센터뿐 아니라 드론과 무인체계, 전술차량 등 제한된 컴퓨팅 환경에서도 안정적으로 구동돼야 한다. 네이버클라우드는 기존 8B급 모델을 프루닝과 지식 증류 기술로 최적화해 모델 크기를 절반 수준으로 줄였으며, 성능은 기존 모델 대비 향상됐다고 설명했다.

이에 따라 드론 및 해안 감시 영상 기반 객체 탐지, 위성사진 분석, 군용 장비 자동 인식, 전장 지도 분석 등 다양한 국방 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. ISR(정보·감시·정찰) 자동화와 무인체계, 통합 상황 인식 체계 구축에도 활용 가능하다는 설명이다.

네이버클라우드는 이날 국방 AI 로드맵도 함께 공개했다. 폐쇄망 환경에서도 인프라와 AI 모델, 에이전트를 직접 운영할 수 있는 소버린 AI 기반 국방 AI 체계를 구축하고 2030년까지 국방 전 영역에 AI 에이전트를 확산한다는 계획이다.

네이버클라우드는 올해까지 국방 AI 기반 구축과 사업 참여를 확대한 뒤 향후 자율형 작전 지원 체계를 고도화해 전군 단위 AI 전환을 추진할 방침이다.

네이버클라우드 관계자는 "국방 분야는 강력한 보안과 자율성이 동시에 요구되는 영역"이라며 "폐쇄망 환경에서도 운영 가능한 소버린 AI 기반 국방 AI 풀스택을 통해 국방 AI 전환을 지원할 계획"이라고 말했다.
이서연 기자

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