기아, 카니발 하이루프 출시… ‘하이리무진 공간성’을 5000만원대에

전고 270㎜ 높여 2·3열 헤드룸 확대…대형 RV 공간 경쟁력 강화

9인승 가솔린·하이브리드 우선 출시…하반기 7인승 추가

노블레스 기준 5211만원부터…하이리무진 대비 가격 부담 낮춰

(사진 1) 카니발 하이루프 외장 0 기아 카니발 하이루프 외장./기아

(사진 3) 카니발 하이루프 내장 0 기아 카니발 하이루프 내장./기아

기아가 카니발의 공간 활용성을 강화한 신규 라인업 '더 기아 카니발 하이루프'를 출시하고 본격적인 판매에 나선다. 기존 카니발 하이리무진의 강점인 넓은 실내 공간을 유지하면서 가격 부담을 낮춰 소비자 선택 폭을 넓혔다는 평가다.기아는 15일 카니발 하이루프를 출시하고 계약을 시작한다고 밝혔다.카니발 하이루프는 기존 카니발에 전용 하이루프를 적용한 모델이다. 카니발 하이리무진 수준의 공간성을 확보하면서도 상대적으로 합리적인 가격대를 갖춘 것이 특징이다.차량에는 카니발 하이리무진과 동일한 스틸 소재 루프가 적용됐다. 이를 통해 내구성과 안전성을 확보하는 동시에 기본 모델 대비 전고를 270㎜ 높여 2열과 3열 승객 모두에게 더욱 넉넉한 헤드룸을 제공한다.외관에는 수평형 크롬 몰딩과 대형 LED 후방 보조제동등을 적용해 고급스러운 이미지를 강화했다. 후방 시인성 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.실내는 스웨이드 소재를 적용해 라운지와 같은 분위기를 구현했으며, 후석 LED 독서등을 탑재해 탑승객 편의성을 높였다.기아는 우선 9인승 모델을 선보이고 하반기 중 7인승 모델도 추가할 예정이다.파워트레인은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지로 운영된다. 외장 색상은 오로라 블랙 펄과 스노우 화이트 펄, 내장 색상은 코튼 베이지 단일 사양으로 구성된다.가격은 3.5 가솔린 모델은 노블레스 5211만원, 시그니처 5566만원이며, 1.6 터보 하이브리드 모델은 노블레스 5666만원, 시그니처 6021만원이다.기아는 하이리무진 대비 가격 부담을 낮추면서도 넓은 공간을 원하는 고객 수요를 적극 공략한다는 계획이다.기아 관계자는 "카니발 하이루프는 하이리무진의 공간 가치를 보다 합리적으로 경험할 수 있도록 마련한 신규 라인업"이라며 "다양한 라이프스타일과 이동 수요에 맞춘 선택지를 확대해 카니발의 상품 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.