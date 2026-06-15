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건설·부동산 업계소식

“1호선 병점역 브랜드타운 중심”…GS건설, ‘오산헤리티지자이’ 7월 분양

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김다빈 기자

승인 : 2026. 06. 15. 09:48

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이미지
경기 오산시 '오산헤리티지자이' 투시도./GS건설
GS건설은 경기 오산시 양산동 일대에 들어서는 대단지 아파트 '오산헤리티지자이'를 오는 7월 분양한다고 15일 밝혔다.

오산헤리티지자이는 오산시 양산동 일원에 1블록, 2블록 구성으로 조성된다. 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 총 1783가구 규모다. 블록별로는 1블록 1069가구, 2블록 714가구로 구성된다. 전용면적은 75㎡·84㎡·102㎡·124㎡·166㎡ 펜트하우스(PH)형 등 중대형 위주다.

단지는 병점역 일대에 조성 중인 약 1만가구 규모 브랜드타운의 중심 입지에 들어선다는 점이 특징이다. 이에 업계에서는 대규모 브랜드 주거벨트 형성에 따른 주거 선호도 상승과 생활 인프라 확충 효과가 기대된다는 평가가 나온다.

교통 여건도 갖췄다. 수도권 전철 1호선 병점역을 도보로 이용할 수 있으며, 동탄역 연장선과 동탄도시철도(트램) 등 추가 교통망 구축도 추진되고 있다. 수도권제2순환고속도로(봉담~동탄), 오산화성고속도로, 경부고속도로 등을 통한 광역 이동도 가능하다.

배후 수요도 풍부하다는 분석이다. 삼성전자 화성·기흥캠퍼스를 비롯해 동탄테크노밸리, 가장산업단지 등이 가까워 직주근접 입지를 갖췄다.

생활 인프라는 병점역 상권과 병점복합타운 중심상업지구를 비롯해 롯데시네마, 하나로마트, 양산도서관 등을 이용할 수 있다. 오산세마공원, 화성현충공원, 화산생태공원 등 녹지시설도 인접해 있으며, 단지 주변에는 약 1만평 규모 체육공원 조성도 예정돼 있다.

교육 환경도 개선될 전망이다. 양산1초(가칭)가 계획돼 있고 양산중은 2027년 개교를 앞두고 있다. 병점·동탄 학원가 접근성도 양호한 편이다.

GS건설 또한 상품 설계에 신경을 썼다는 설명이다. 우선 남향 위주 배치와 판상형 4베이 구조를 적용해 채광과 통풍을 높였다. 드레스룸과 팬트리 등 수납 특화 설계도 도입된다. 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽과 골프연습장 등이 들어서며 스카이라운지도 조성될 예정이다.

GS건설 관계자는 "병점역 일대는 1만여 가구 규모 브랜드타운이 형성되며 경기 남부의 새로운 주거지로 주목받고 있다"며 "교통과 생활 인프라, 개발 호재를 바탕으로 병점역 생활권을 대표하는 주거단지로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.
김다빈 기자

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