광주서 펼쳐진 ‘아빠 육아왕’ 대결…골든벨 주인공 탄생

50명 모집에 90명 지원 치열한 접접

남구 거주 이은 아빠가 골들벨 주인공

광주광역시 0 지난 13일 광주솔로몬로파크서 열린 도전 아빠 육아 골든벨 행사에서 아빠들과 관계자들이 기념촬영하고 있다./광주시

광주지역 아빠들이 육아 상식과 돌봄 정책에 대한 이해도를 겨루며 육아 참여의 의미를 되새기는 특별한 행사가 열렸다.광주광역시는 광주여성가족재단과 함께 지난 13일 광주솔로몬로파크에서 '도전! 아빠 육아 골든벨' 행사를 개최했다고 15일 밝혔다.올해로 5회째를 맞이한 이 행사는 성 평등한 가족 돌봄과 아빠의 육아 참여 문화를 확산하기 위해 마련됐다.이날 현장은 주말을 맞아 함께 나온 가족들의 뜨거운 응원 열기로 가득 찼다. 행사는 아빠들의 실력을 겨루는 퀴즈대회뿐만 아니라 온 가족이 오감으로 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.주요 프로그램으로는 △육아상식 및 최신 돌봄정책 오엑스(OX)퀴즈 △객관식·주관식 문제로 구성된 골든벨 퀴즈대회 △태권도 시범공연 △시낭송 동극 공연 등이 이어졌다. 이와 함께 출출함을 달래줄 간식 부스와 행복한 추억을 남길 수 있는 포토존도 마련돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.이번 행사는 접수 단계부터 '함께 육아'를 실천하려는 아빠들의 관심이 뜨거웠다. 지난 5월20일부터 광주아이키움 플랫폼을 통해 참가 신청을 받은 결과, 당초 모집 인원이었던 50명을 훌쩍 넘어 90여 명의 아빠가 지원하며 치열한 접전을 예고했다.예선전을 통과한 아빠들이 결승에서 손에 땀을 쥐는 경쟁을 벌인 끝에 남구에 거주하는 이은 아빠가 영예의 골든벨(우승) 주인공으로 등극했다. 우승을 차지한 아빠에게는 30만원 상당의 최신형 블렌더 믹서기가 부상으로 주어졌으며, 준우승자에게는 무소음 써큘레이터가 수여됐다.모든 참가자에게는 블루투스 체중계가 기념품으로 증정됐으며, 현장 행운상, 응원상 등 다양한 경품이 제공돼 큰 호응을 얻었다.오미란 광주여성가족재단 대표이사는 "이 행사가 아빠들의 적극적인 육아 참여를 독려하고, 온 가족이 함께 즐기는 성평등한 돌봄 축제가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회가 함께하는 공동 돌봄문화를 확산하고, 일‧생활 균형 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.최경화 여성가족국장은 "초보 아빠들이 육아에 자신감을 가질 수 있도록 다양한 참여형 프로그램과 실효성 있는 부모 교육 등 체감도 높은 지원을 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 현장에서 부모님들의 생생한 목소리를 귀담아듣고, '아이 키우기 좋은 전남광주통합특별시'를 만들기 위해 정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.