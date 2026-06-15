‘UP 2026’ 여는 이노션, 오늘의집·크림 등 혁신기업 사업 확장 모색

인공지능(AI)·데이터활용·브랜드성장 등 주요 과제 중심

이노션 0 이노션-SBVA 성장 플랫폼 UP 2026 공식 포스터. /이노션

이노션이 오늘의집·크림 등 시장 경쟁력을 갖춘 혁신기업의 신규 성장 기회를 발굴한다.이노션은 SBVA(전 소프트뱅크벤처스)와 손잡고 시장 경쟁력을 갖춘 기업 10여곳과 업(UP)2026을 개최한다고 15일 밝혔다.이번 자리는 혁신기업이 직면한 시장 확장, 인공지능(AI)·데이터활용, 브랜드 성장, 신규 수익 모델 등 주요 과제를 중심으로 구성했다. 참여 기업은 블라인드, 크림, 오늘의집, 퀸잇, 런드리고, 라엘, 그래비티랩스 등 10여개다.이노션은 참여 기업의 협력 모델을 구체화하고 향후 전략적 파트너십과 사업 가능성을 폭넓게 검토한다는 구상이다.프로그램 세션은 4개로 나뉜다. 오프닝 세션에서는 이노션과 SBVA가 유망 혁신 기업과의 협력 취지 등을 공유하는 자리를 기진다. 메인 세션은 AI 시대의 시장 변화와 커뮤니케이션 방식의 전환을 짚는다. 또 플랫폼 크리에이터, 검색환경·채널 다변화 등 변화된 고객 접점 속에서 브랜드가 사람을 움직이고 사업 성과로 연결되는 방식을 다룬다.후반부에는 1대1 심층 미팅을 진행해 참여 포트폴리오사의 비즈니스 현황과 핵심 과제를 보고 사업 모델 고도화, 시장 확장·사업 협력 가능성을 구체적으로 논의한다. 필요에 따라 후속 미팅을 이어가며 지속적인 협업구조를 만들어 나갈 계획이다. 마지막 세션인 네트워킹 디너에서는 참석자들의 자유로운 교류를 지원하고 향후 파트너십과 협력 논의가 자연스럽게 이어질 수 있는 관계 형성의 시간을 가질 예정이다.김정아 대표이사는 "이번 자리는 이노션이 혁신 기업과 전략적 협력을 확대하고 기존 광고대행의 영역을 넘어 새로운 성장 기회를 모색하는 출발점"이라며 "SBVA와의 협력을 통해 각 기업이 실질적인 사업 확장 경로를 찾고 그 과정에서 구체적인 성과가 만들어질 것"이라고 말했다.이준표 SBVA 대표이사는 "이번 프로그램이 브랜드 가치 제고와 글로벌 성장 전략을 고민하는 기업들에게 실질적인 인사이트를 제공하고 새로운 협력 기회를 모색하는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.