농진원, 7본부로 개편… 농업기술 현장 확산 속도

260519134052669091 0 이석형 농진원장이 지난달 기자 간담회에서 스마트농업, 그린바이오 등 농산업 혁신 방향에 대해 설명하고 있다.(농진원)

이석형 한국농업기술진흥원장이 7본부 체계로 조직개편을 단행했다,15일 농업기술진흥원(농진원)은 농업기술의 현장 확산과 국민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 조직개편을 단행했다고 밝혔다.이와 관련 농진원은 기존 6본부 체계를 7본부 체계로 확대했다. 농업기술의 현장 확산 속도를 한층 높이겠다는 이석형 원장의 의중이 반영된 것이다.또한 농진원은 스마트농업, 그린바이오, 기술사업화, 첨단 농기계 검정 분야 전문성도 대폭 강화했다.농진원은 술사업화 성과를 높이기 위한 기능 개편도 추진했다.기존 기술거래평가팀을 기술창출평가팀과 기술거래이전팀으로 구분해 기술 창출부터 가치평가, 기술이전까지 기능별 전담 체계를 구축한 것이다. 이를 통해 농업기술 사업화 추진 체계를 체계적으로 운영할 계획이다.농진원은 기존 그린바이오사업팀을 그린바이오산업팀과 그린바이오벤처팀으로 재편해 그린바이오 분야의 산업 육성과 창업 지원 기능을 강화했다.아울러 스마트농업 분야 조직을 스마트농업전략팀, 스마트농업육성팀, 스마트농업확산팀으로 재편했다.이석형 원장은 "변화하는 농산업 환경에 선제적으로 대응하고 농업 현장의 성장을 뒷받침하는 실용적 혁신기관이 돼야 한다"면서 "조직개편을 계기로 현장 중심의 지원 체계를 강화하고, 농업기술이 새로운 산업과 일자리, 미래 성장동력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.