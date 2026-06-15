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정치 국회·정당

국힘 지도부 또 공개 충돌…양향자 “좀비 지도부 총 사퇴” vs 장동혁 “국민 모욕”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 15. 11:00

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국민의힘-13
장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자
국민의힘 지도부가 장동혁 대표의 거취를 둘러싸고 다시 한 번 정면 충돌했다. 양향자 최고위원은 현 지도부를 '좀비지도부'라고 비유하며 총사퇴를 공개 제안했지만 장 대표는 '모욕'이라며 사퇴 요구를 일축했다.

양 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지난 6월 3일 지방선거가 끝난 후 제가 최고위원 자리에 앉아있을 거라고 차마 생각을 못했다"며 "아마 대다수 국민들과 지지자들은 이번 선거결과를 보고 지도부 모두가 물러날 거라고 생각했을 것"이라고 밝혔다.

이어 양 최고위원은 "리더는 책임지는 사림이고, 당 지도부의 역할은 결과를 책임지는 데 있다"며 "국민들은 지금 지도부를 책임을 회피하고 자리에 연연하는 사람들로 보지 않겠느냐"고 지적했다.

그러면서 "지도부 총사퇴를 제안한다"며 "그것이 민심을 따르는 합리적인 길"이라고 주장했다.

특히 양 최고위원은 "지금 국민의힘 지도부는 '좀비지도부'로 불린다. 우리에게 대한민국 미래와 보수정당의 내일을 이끌 분명한 철학과 노선이 보이지 않기 때문"이라며 "후임 지도부가 이를 바로잡고 당을 이끌 수 있도록 우리가 최대한 빨리 길을 비켜줘야 한다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 즉각 반박에 나섰다. 그는 "지도부를 좀비라고 표현하는 것은 지지를 보내주신 국민들을 모욕하는 것"이라며 "투표용지 사태에 대해 특검 하나라도 우리가 마무리할 수 있도록 힘을 모으는 게 저희 역할"이라고 했다.

장 대표는 "지도부가 총 사퇴를 하고나면 누가 이 문제를 갖고 싸울지 눈에 그려지지 않느냐. 일에 선후가 있고 완급이 있다"며 "지금은 올림픽공원에 모여서 시민들의 목소리에 집중할 때"라고 했다.

또 "제 거취에 대해서 되도록 언급을 자제하고 싶지만, 당대표가 되고 나서부터 오늘까지 끊이지 않고 제기된 문제"라며 "계속 침묵하고 아무런 답도 하지 않는 건 당원과 국민들을 모욕하는 것에 대해 침묵하는 것"이라고 했다.

박준태 당대표 비서실장도 최고위원회를 마친 후 기자들과 만나 "책임을 져야 한다고 생각하면 본인이 책임을 지면 된다"며 "지도부 흔들기만 집중하는 것은 개인의 정치적 입지를 위한 것"이라고 비판했다.
김동욱 기자

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