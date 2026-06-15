국힘 지도부 또 공개 충돌…양향자 “좀비 지도부 총 사퇴” vs 장동혁 “국민 모욕”

국민의힘-13 0 장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자

국민의힘 지도부가 장동혁 대표의 거취를 둘러싸고 다시 한 번 정면 충돌했다. 양향자 최고위원은 현 지도부를 '좀비지도부'라고 비유하며 총사퇴를 공개 제안했지만 장 대표는 '모욕'이라며 사퇴 요구를 일축했다.양 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지난 6월 3일 지방선거가 끝난 후 제가 최고위원 자리에 앉아있을 거라고 차마 생각을 못했다"며 "아마 대다수 국민들과 지지자들은 이번 선거결과를 보고 지도부 모두가 물러날 거라고 생각했을 것"이라고 밝혔다.이어 양 최고위원은 "리더는 책임지는 사림이고, 당 지도부의 역할은 결과를 책임지는 데 있다"며 "국민들은 지금 지도부를 책임을 회피하고 자리에 연연하는 사람들로 보지 않겠느냐"고 지적했다.그러면서 "지도부 총사퇴를 제안한다"며 "그것이 민심을 따르는 합리적인 길"이라고 주장했다.특히 양 최고위원은 "지금 국민의힘 지도부는 '좀비지도부'로 불린다. 우리에게 대한민국 미래와 보수정당의 내일을 이끌 분명한 철학과 노선이 보이지 않기 때문"이라며 "후임 지도부가 이를 바로잡고 당을 이끌 수 있도록 우리가 최대한 빨리 길을 비켜줘야 한다"고 목소리를 높였다.장 대표는 즉각 반박에 나섰다. 그는 "지도부를 좀비라고 표현하는 것은 지지를 보내주신 국민들을 모욕하는 것"이라며 "투표용지 사태에 대해 특검 하나라도 우리가 마무리할 수 있도록 힘을 모으는 게 저희 역할"이라고 했다.장 대표는 "지도부가 총 사퇴를 하고나면 누가 이 문제를 갖고 싸울지 눈에 그려지지 않느냐. 일에 선후가 있고 완급이 있다"며 "지금은 올림픽공원에 모여서 시민들의 목소리에 집중할 때"라고 했다.또 "제 거취에 대해서 되도록 언급을 자제하고 싶지만, 당대표가 되고 나서부터 오늘까지 끊이지 않고 제기된 문제"라며 "계속 침묵하고 아무런 답도 하지 않는 건 당원과 국민들을 모욕하는 것에 대해 침묵하는 것"이라고 했다.박준태 당대표 비서실장도 최고위원회를 마친 후 기자들과 만나 "책임을 져야 한다고 생각하면 본인이 책임을 지면 된다"며 "지도부 흔들기만 집중하는 것은 개인의 정치적 입지를 위한 것"이라고 비판했다.