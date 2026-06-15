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건설·부동산 분양정보

BS한양 컨소, 경기 평택 ‘고덕국제신도시 수자인하우스디’ 분양…22일 특공

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 15. 10:57

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총 403가구 규모
고덕국제신도시 수자인하우스디 투시도
BS한양과 대보건설 컨소시엄이 경기 평택시 일원에 짓는 '고덕국제신도시 수자인하우스디' 아파트 투시도./BS한양 컨소시엄
BS한양과 대보건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕국제신도시 A-67블록에 공급하는 '고덕국제신도시 수자인하우스디' 아파트가 본격 분양에 나선다.

BS한양 컨소시엄은 지난 12일 평택 '고덕국제신도시 수자인하우스디' 아파트의 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 15일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 4개 동, 총 403가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 107가구 △84㎡B 90가구 △84㎡C 59가구 △101㎡ 147가구로 구성됐다.

청약 일정은 오는 22일 특별공급, 23일 1순위, 24일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는 30일 발표되며, 정당계약은 다음 달 13일부터 15일까지 사흘 간 실시된다.

단지는 분양가상한제가 적용된다. 전용 84㎡형 기준 5억원대 초반으로 책정됐다.

단지 내에는 주민카페와 에듀센터, 실내 골프연습장, 스크린골프 시설 등이 조성될 예정이다. 주택형은 4베이 위주로 설계됐으며, 펜트리와 드레스룸 등을 적용해 수납공간과 공간 활용도를 높였다.

교육 여건도 주목된다. 단지 인근에는 미국 워싱턴주 소재 사립학교인 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools) 평택 캠퍼스 설립이 추진되고 있다. 평택시는 올해 초 학교 측과 설립·운영 협약을 체결했으며, 2030년 개교를 목표로 사업을 추진 중이다. 캠퍼스는 유치원부터 고등학교까지 연계된 K-12 과정과 국제바칼로레아(IB) 교육과정을 운영할 계획이다.

단지 주변에는 유치원과 초등학교 예정 부지도 마련돼 있다. 향후 국제교육 시설과 일반 교육시설을 모두 이용할 수 있는 교육 환경이 조성될 전망이다.

생활 인프라 확충 계획도 예정돼 있다. 고덕국제신도시에는 평택시청 이전과 중앙도서관, 박물관 등 공공·문화시설 조성이 추진되고 있으며, BRT 노선 계획도 포함돼 있다. 상업시설과 근린생활시설도 단계적으로 들어설 예정이다.

배후 수요를 뒷받침할 산업 개발도 진행 중이다. 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 중심으로 성장하고 있는 지역으로, 최근 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대에 따라 평택캠퍼스 투자도 이어지고 있다. 특히 평택 5공장(P5) 건설 재개와 2028년 양산 계획이 알려지면서 지역 개발 기대감도 커지고 있다.

분양 관계자는 "국제교류단지 내 입지와 교육 인프라, 삼성전자 평택캠퍼스 배후 수요 등을 갖춘 단지"라며 "분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력도 장점으로 꼽힌다"고 말했다.
전원준 기자

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