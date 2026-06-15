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손흥민과 동료들이 전하는 서울 여행의 매력은

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이장원 기자

승인 : 2026. 06. 15. 12:52

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서울관광재단, LAFC 협업 캠페인 영상 공개
(사진) LAFCxSEOUL론칭 포스터
서울관광재단 제공
서울관광재단은 15일 월드컵 대표팀 주장 손흥민의 소속팀 LAFC와 함께한 서울 브랜드 캠페인 영상을 공개한다고 밝혔다.

이날 오후 2시 서울관광재단 공식 '비짓서울' 유튜브 채널과 소셜미디어를 통해 공개되는 이번 영상은 스포츠 팬덤과 K-컬처에 대한 관심을 결합해 서울의 매력을 전 세계에 알리기 위해 기획됐다.

영상에는 손흥민과 데니스 부앙가, 에두아르드 델가도, 네이선 오르다스 등 LAFC이 총출동한다고 서울관광재단이 전했다. 오는 16일 공개되는 두 번째 영상은 외국인 관광객들의 서울여행 필수 코스가 된 '편의점 털기' 에피소드를 전할 예정이다.

특히 서울관광재단은 영상 공개와 함께 대규모 온라인 이벤트를 진행한다. 당첨자에게는 LAFC 홈경기 VIP 티켓, 항공 크레딧, 손흥민 친필 사인 유니폼 등 경품이 제공된다. 세부 내용은 비짓서울 유튜브와 공식 소셜미디어 채널을 통해 안내될 예정이다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 "지난 4월 LAFC 스타디움 현장에서 서울관광 홍보부스를 운영한 데 이어 이번에는 구단 선수들과 함께한 캠페인 영상으로 전 세계 축구 팬들에게 서울 여행의 매력을 알린다"며 "스포츠 팬덤을 활용한 맞춤형 글로벌 마케팅을 적극 펼쳐 외래관광객 3000만 명 유치에 박차를 가하겠다"고 말했다.
이장원 기자

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