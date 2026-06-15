K-뷰티·푸드 날았다…중기 유망소비재 수출 ‘역대급’ 호조

5월 누계 95.8억 달러 기록…유럽·중남미로 시장 다변화 성공

중기부, '2026년 1~5월(누계) 중소기업 4대 유망소비재 수출현황(잠정치)' 발표

1 0 중소기업 4대 유망소비재 수출규모 및 수출기업수.

글로벌 보호무역주의 확산과 중동 전쟁 등 대외적인 악재 속에서도 국내 중소기업의 4대 유망소비재(화장품·농수산식품·생활유아용품·패션 의류) 수출이 가파른 성장세를 기록했다.중소벤처기업부는 올해 1월부터 5월까지의 중소기업 4대 유망소비재 누적 수출액이 전년 동기 대비 16.4% 증가한 95억8000만 달러를 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 같은 기간 중소기업 전체 수출 증가율(9.3%)을 크게 웃도는 수치다.품목별 실적을 살펴보면 케이(K)뷰티가 독보적인 성과로 전체 수출의 중심을 잡은 가운데 케이푸드와 케이패션이 뒤를 받치며 성장을 견인했다. 중소기업 최대 수출 품목인 화장품은 40억9000만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 28.6% 급증했다. 특히 3월부터 5월까지 3개월 연속으로 월별 최대 실적을 갈아치우며 역대 5월 누계 기준 최고치를 달성했다.농수산식품 역시 김과 해조류가 전체 식품 수출의 21.2%를 차지하며 전년보다 16.0% 증가한 26억8000만 달러의 호실적을 올렸다. 여기에 고등어를 비롯한 기타 수산물이 유럽과 아프리카 시장에서 대체 수요를 확보하며 힘을 보탰다. 패션의류는 8억5000만 달러로 13.6% 성장했다. 기존의 골프웨어 같은 스포츠 캐주얼 중심에서 벗어나 신진 디자이너 브랜드, 라이프웨어 등이 진입하며 수출 저변이 중화권 전역으로 넓어졌다. 반면 생활유아용품은 유망소비재 품목 중 유일하게 전년 대비 1.7% 소폭 감소한 19억7000만 달러에 그쳤다.수출 시장의 다변화 성과도 두드러졌다. 미국, 중국, 일본 등 주력 시장에서 견고한 매출을 유지하는 동시에 유럽(+39.6%)과 중남미(+66.1%) 시장에서 성장세를 보였다. 특히 화장품의 경우 네덜란드(+205.0%), 영국(+92.2%), 폴란드(+88.7%) 등 유럽 주요국과 브라질을 필두로 한 중남미(+153.5%) 지역에서 급성장하며 대륙별 영토 확장에 성공했다.노용석 중기부 제1차관은 "어려운 대외 환경에서도 중소기업들이 다양성과 혁신성을 바탕으로 시장 다변화를 이뤄내 위기를 돌파하고 있다"며 "케이뷰티의 성공 방정식을 푸드, 패션 등 다른 유망 소비재 분야로 확대할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.