경찰, 차가원 대표 사기 혐의 구속영창 신청…이중계약·전세사기 등 300억 규모

clip20260615134509 0 차가원 원헌드레드 레이블 대표 /원헌드레드

이승기·MC몽 등과 분쟁을 이어온 차가원 원헌드레드 레이블 대표에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다. 혐의는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등이다.서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 차 대표에 대해 서울중앙지검에 구속영장을 신청했다. 차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선급금을 받았지만, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다.경찰은 다른 업체와의 기존 계약 관계 등을 노머스 측에 제대로 알리지 않고 이중계약을 체결한 것으로 보고 있다. 차 대표가 다른 업체와 맺은 계약이 종료될 것으로 보이지 않음에도 노머스에 이 사실을 숨기고 계약을 맺었고, 사업을 이행할 준비도 되지 않은 상태였다고 의심하고 있다.또 차 대표는 전세 계약 관련 사기 혐의도 받고 있다. 차 대표는 전세보증금 54억원을 받아 챙긴 뒤, 계약을 이행하지 않은 것으로 전해졌다.차 대표는 지난달 6일, 7일 피의자 신분으로 경찰에 출석해 조사를 받았다. 차 대표는 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.차 대표 측은 이날 "압수수색 과정에서 위법성이 확인되어 준항고까지 제기된 상황에서 구속영장을 신청한 것은 심히 유감"이라며 "수사권을 독점한 경찰이 법리와 사실관계를 제대로 파악하고 있는지 의문"이라고 밝혔다.차 대표 측은 국가인권위원회에 수사팀장 및 수사관을 조사과정에서의 인권침해를 사유로 진정을 제기할 것이라고 했다.