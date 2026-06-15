李 “남북, 26년 전처럼 마주 앉도록 최선…그 길 포기할 수 없다”

6·15 남북회담 26주년 기념 축사

"한반도 평화, 전세계 공동 이익"

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5423> 0 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 15일 6·15 남북정상회담 26주년을 맞아 "국민주권정부는 한반도 평화와 공존을 위한 노력을 멈추지 않겠다"고 밝혔다. 남북 대화의 문이 쉽게 열리지 않는 상황에서도 평화공존과 협력 재개를 위한 노력을 이어가겠다는 것이다.이 대통령은 이날 6·15 남북정상회담 26주년 기념식에서 강훈식 대통령비서실장이 대독한 기념사를 통해 "26년 전 남북이 그랬던 것처럼 다시 마주 앉아 대화를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "6·15 남북정상회담과 남북공동선언은 한반도 평화공존의 출발점이었다"며 "상대방에 대한 이해와 존중을 바탕으로 교류와 협력을 통해 남북관계 발전과 평화통일을 이뤄나가자는 소중한 약속이었다"고 했다.이어 "비록 그 약속이 이행되고 있지 못하지만 우리는 그 길을 포기할 수 없다"며 "평화공존이야말로 남북 모두가 상생 번영할 수 있는 유일한 방안이기 때문"이라고 강조했다.아울러 이 대통령은 남북 대화 재개의 어려움을 거론하며 "대화와 협력을 재개하기 위한 우리 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리지 않고 있다"고 말했다.그러면서도 "한때의 어려움에 실망하거나 주저앉아 포기할 수는 없다"며 "비록 잠시 부침이 있을지언정 우리가 함께 지혜를 모은다면 슬기롭게 풀어갈 수 있을 것이라 믿는다"고 밝혔다.이 대통령은 한반도 평화가 남북만의 문제가 아니라 국제사회의 공동 이익이라고도 했다.그는 "한반도의 평화는 남북은 물론 동북아와 전 세계에도 공통의 이익"이라며 "한반도를 둘러싼 국제정세의 변화를 한반도 공동번영의 새로운 기회로 만들어 나가야 한다"고 말했다.6·15 남북공동선언은 2000년 6월 15일 당시 김대중 대통령과 김정일 북한 국방위원장의 첫 남북정상회담을 계기로 채택됐다.당시 남북은 공동선언을 통해 통일 문제의 자주적 해결, 이산가족 등 인도적 문제 해결, 경제·사회·문화 교류 활성화 등을 약속했다.