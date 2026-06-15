“불편한 점 없었나요?”…명현관 해남군수, 민원인 직접 전화

민원인 대상 직접 전화 현장목소리 군정 반영

해남군 0 명현관 해남군수가 해남군 행정서비스에 대한 만족도 점검을 위해 군민을 대상으로 무작위 전화를 걸고 있다./해남군

전남 해남군이 군민 체감형 행정서비스 개선을 위해 군수가 직접 민원인과 통화하는 '군수 해피콜'을 실시했다.15일 해남군에 따르면 이번 해피콜은 계약·보조금 등 군민 생활과 밀접한 분야의 민원인을 대상으로 진행됐다. 명현관 군수는 무작위로 선정된 민원인과 직접 통화하며 행정서비스 이용 과정에서의 만족도와 불편사항, 개선 의견 등을 청취했다.특히 민원 처리 과정에서 느낀 애로사항과 건의사항을 확인하고, 군정 운영에 반영할 수 있는 방안을 점검하는 데 중점을 뒀다.해남군은 이번 해피콜을 통해 민원 처리 과정에서 느낀 만족도, 불편사항, 개선 필요사항 등을 꼼꼼히 확인하며, 현장의 목소리를 군정 운영에 즉각 반영할 수 있도록 했다. 군은 이를 통해 군민의 의견이 직접 정책에 반영되는'군민 중심 행정'을 실현해 나갈 예정이다.또 이번 프로그램은 행정서비스 만족도 제고와 공직사회의 청렴도 향상을 위한 적극적인 노력의 일환으로 추진됐다.해남군은 지난해 처음으로 국민권익위 공공기관 청렴도 평가에서 1등급을 획득하며, 깨끗한 군정 실현의 성과를 인정받고 있다.명현관 군수는 "앞으로도 군민의 생생한 의견을 청취하고, 이를 바탕으로 더 나은 행정서비스를 제공하겠다"며 "군민과의 소통을 최우선으로 하는 군정을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.