계룡건설, ‘온열질환 제로’ 캠페인…폭염·집중호우 대응 강화

이미지 0 윤길호 계룡건설 사장(왼쪽에서 네 번째)과 쿠팡 부산 물류센터 공사 현장 임직원들이 간식차 앞에서 온열질환 제로 및 무재해 준공을 기원하는 세레머니를 하고 있다./계룡건설

계룡건설이 예년보다 이르고 강한 폭염과 집중호우에 대비해 전국 현장을 대상으로 안전관리 강화에 나섰다.계룡건설은 지난달 21일부터 올해 9월 30일까지 전국 모든 건설현장에서 '2026 온열질환 Zero 캠페인'을 운영한다고 15일 밝혔다. 정부의 온열질환 예방 강화 기조에 맞춰 근로자 건강 보호와 안전사고 예방에 집중한다는 방침이다.회사는 전 현장에 '폭염 안전 5대 기본 수칙'을 적용한다. 시원한 물 제공과 냉방장치 설치, 충분한 휴식 보장, 보냉장구 지급, 응급상황 발생 시 119 신고 체계 구축 등이 주요 내용이다.이를 위해 제빙기와 이동식 냉방장치를 설치하고 보냉장구를 지급하는 한편 간이 휴게시설을 마련해 근로자들의 휴식 환경을 개선한다. 신규 투입 인력과 고령자, 고혈압·당뇨 등 기저질환 보유 근로자를 대상으로 건강 상태를 점검하고 필요 시 작업시간을 조정하는 등 예방 활동도 강화하고 있다.특히 올해 기상청이 신설한 '폭염중대경보' 기준에 맞춰 현장 운영 지침을 강화했다. 체감온도 31도 이상에서는 매시간 10분 이상, 35도 이상에서는 매시간 15분 이상 휴식을 부여하고 오후 옥외작업을 중단한다. 체감온도 38도 이상의 폭염중대경보가 발령되면 재난 대응 등 긴급 작업을 제외한 모든 옥내·외 작업을 중지할 계획이다.캠페인의 일환으로 지난 11일에는 전국 현장에서 온열질환 예방과 무재해 준공을 기원하는 간식차 행사를 진행했다. 윤길호 계룡건설 사장은 현장을 방문해 임직원과 근로자들을 격려하고 혹서기 건강관리와 안전수칙 준수를 당부했다.계룡건설은 폭염뿐 아니라 장마철 재해 예방에도 힘을 쏟고 있다. 집중호우에 따른 침수와 토사 붕괴, 감전사고 예방 대책을 마련하고 강풍에 의한 시설물 전도 방지 조치를 강화하는 등 풍수해 대응 체계를 운영할 예정이다.또 자체 점검과 외부 전문기관 안전점검을 병행해 현장 내 위험 요소를 사전에 제거하고 안전관리 수준을 높인다는 계획이다.이은완 계룡건설 CSO는 "기후변화로 혹서기 작업환경이 갈수록 악화되고 있는 만큼 예방과 선제 대응이 중요하다"며 "모든 근로자가 안전하게 일할 수 있는 작업환경을 조성해 온열질환과 집중호우 피해 제로를 달성하겠다"고 말했다.