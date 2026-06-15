경북도, 민선 9기 ‘대전환 준비위원회’ 출범… 11개 분과 300여 명 참여

⑥경상북도_대전환_위원회_전체회의1 (2) 0 경북도가 안동 스탠포드 호텔에서 '경북도 대전환 준비위원회' 출범식을 가진 뒤 기념 촬영하고 있다./ 경북도.

경북도가 15일 안동 스탠포드호텔에서 '경북도 대전환 준비위원회' 출범식을 열고 민선 9기 도정 운영 방향과 공약 이행 방안 마련에 들어갔다.이번 위원회는 단체장 교체에 따른 인수위원회가 아닌 정책 자문기구 성격으로 구성됐다. 각 분야 전문가와 기업인 등 300여 명이 참여하며, 민선 7·8기 도정 주요 정책을 자문해 온 정책자문위원회 위원들도 다수 포함됐다.위원장은 김성조 전 국회 기획재정위원장이 맡았으며 기획·행정, 첨단과학 등 11개 분과로 운영된다.위원회는 이날 회의에서 대구경북 행정통합과 신공항·영일만항을 연계한 투포트(Two-Port) 전략을 중심으로 산업·공간·공동체·민생 분야의 '4대 대전환' 과제를 논의했다.산업 분야에서는 인공지능(AI)·반도체, AI·바이오, 미래모빌리티, 에너지, 방위산업 등 미래 성장동력 육성 방안이 검토됐다. 또 글로벌 경제권 형성과 함께 경북의 문화·역사·자연 자원을 활용한 고부가가치 관광산업 육성 방안도 논의됐다.공동체 분야에서는 경북 첫걸음 연금과 자산 형성 지원, 어르신 건강밥상 정책, 청년 교육·일자리 확대 및 정주 여건 개선 등이 주요 과제로 다뤄졌다.민생 분야에서는 도민 일자리 기본사회 구축과 소상공인 뉴딜 정책 등을 중심으로 지역경제 활성화 방안이 검토됐다.위원회는 2028년 대구경북통합특별시 출범 추진과 연계해 재정 특례와 권한 이양, 지역 균형발전, 시·군·구 자율성 보장 등 통합 이후 운영 과제도 구체화할 계획이다. 아울러 시·도민과의 소통 확대 방안도 함께 마련하기로 했다.경북도는 앞으로 분과별 공약 검토와 협의를 거쳐 정책 과제를 구체화한 뒤 7월 중순 최종 결과를 도민에게 공개할 예정이다.이철우 경북도지사는 "민선 7·8기가 변화의 기반을 마련했다면 민선 9기는 이를 성과로 연결해야 할 시기"라며 "위원회의 현장 의견과 전문가 제안을 적극 반영해 도민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.