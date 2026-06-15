닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처

센티넬딥액티브, 현대차증권서 11억 투자 유치

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005159

글자크기

닫기

장지영 기자

승인 : 2026. 06. 15. 16:57

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

자체 개발 금융투자 AI 기술력 인정받아
2027년 AI 퇴직연금 로보어드바이저 출시 목표
clip20260615165019
센티넬딥액티브 CI./
금융투자 AI(인공지능) 스타트업 센티넬딥액티브는 현대차증권으로부터 11억3000만원 규모의 전략적 투자를 유치했다고 15일 밝혔다.

이번 투자는 센티넬딥액티브가 개발한 금융투자 AI 모델 '센티넬 AI'의 기술력과 사업 확장 가능성을 높게 평가한 결과로 풀이된다.

센티넬 AI는 모델 아키텍처 설계부터 학습 방법론, 인프라 구축까지 자체 기술로 개발한 금융 특화 AI 모델이다. 개별 주식과 ETF(상장지수펀드), 원자재 등 다양한 금융 자산을 대상으로 일 단위 능동형 리밸런싱(Active Rebalancing)을 수행하는 것이 특징이다.

센티넬딥액티브는 현재 20억개(2B) 규모 파라미터 기반의 자체 파운데이션 모델을 2027년까지 150억개(15B) 규모로 확대하고, 투자 대상 자산도 현재 15개에서 300개 이상으로 늘릴 계획이다.

모델 성능 검증을 위해 비학습구간 테스트(Out-of-Sample)와 사내 운용 테스트도 진행해 왔다. 실전 투자 성과는 향후 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 등록 이후 관련 기준에 따라 공개할 예정이다.

이를 기반으로 '센티넬 AI 퇴직연금 로보어드바이저' 개발도 추진하고 있다. 해당 서비스는 실시간 피드백과 자기학습 구조를 적용해 시장 변화에 대응하도록 설계됐으며 하루 한 차례 리밸런싱을 수행한다. 2027년 출시가 목표다.

현대차증권과 센티넬딥액티브는 이번 투자를 계기로 퇴직연금 및 자산관리(WM·Wealth Management) 부문 협력을 확대하고 AI 기반 자산관리 서비스 개발을 추진할 계획이다.

이준 센티넬딥액티브 대표는 "AI 기반 자산운용 기술의 활용 범위가 확대되고 있다"며 "현대차증권과 협력을 통해 퇴직연금 운용 서비스 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 센티넬딥액티브는 AI 전문 변리사 출신인 이준 대표가 2023년 설립한 금융 AI 스타트업이다. 현재까지 약 42억5000만원의 누적 투자를 유치했으며 일반 TIPS와 창업도약패키지 사업 등을 수행하고 있다.
장지영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

지금 뜨는 뉴스

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”