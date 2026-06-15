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사회 사건·사고

‘국제협력 대비’ 해외경찰 전문 경찰대 국제경찰교육센터 개소

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이하은 기자

승인 : 2026. 06. 15. 17:26

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동남아 8개국 경찰관 19명 입교…첫 교육생으로 연수 과정 시작
경찰청. 박성일 기자
경찰청./ 박성일 기자
초국가범죄 급증에 맞서 수사기관 간 국제협력이 강화되는 추세가 이어지는 가운데 해외경찰관들을 교육하기 위한 경찰대학 국제경찰교육훈련센터가 문을 열었다.

경찰청은 경찰대가 15일 캠퍼스 내에 새로 건설한 '국제경찰교육훈련센터'의 개소식을 개최했다고 밝혔다. 개소식에는 김병찬 경찰청 경무인사기획관, 김범수 아산시 부시장을 비롯한 70여 명이 참석했다. 또 경찰대학과 교류를 이어 나가고 있는 해외 경찰교육기관과 인터폴에서도 영상 축하 메시지를 보냈다.

센터는 동티모르, 라오스, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀 등 동남아시아 8개국의 수사 전문가 19명이 첫 교육생으로 입교해 초청 연수 과정을 시작했다. 이들은 동남아시아에서 공동 대응 필요성이 높아지고 있는 마약, 온라인 도박, 보이스피싱, 스캠 등 국경을 초월해 발생하고 있는 범죄에 대응하기 위한 '한-아세안 초국가범죄 대응 역량 강화 과정'에 참여한다.

경찰대는 센터를 기반으로 치안 분야 공적개발사업(ODA), 국제기구 협력 교육, 아시아경찰교육기관연합 연계 프로그램 등 국제 교육과정을 확대해 나갈 계획이다. 특히 이번 교육과정으로 해외경찰관에게 한국 경찰의 수사기법과 국제공조 경험을 공유하는 데 그치지 않고, 각국의 범죄 동향과 수사사례를 함께 논의함으로써 동남아시아 경찰과 실질적 협력체계를 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 축사를 통해 "국제경찰교육훈련센터는 세계 각국이 대한민국 경찰에 보내준 신뢰와 기대에 부응하고, 글로벌 치안 안전망을 더 넓고 촘촘하게 구축해 나가겠다는 대한민국 경찰의 의지이자 약속"이라고 강조했다.

김기종 경찰대학장 직무대리는 "해외경찰관 및 교육기관과의 교류는 국경을 넘어 서로의 경험과 지식을 공유하며 신뢰를 쌓는 '치안 학습공동체'를 구축하는 데 있다"며 "앞으로 국가별 치안 수요에 맞춘 맞춤형 교육과정, 공동연구, 해외 치안 사업 성과관리 등 국제협력 기능을 고도화하겠다"고 밝혔다.
이하은 기자

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