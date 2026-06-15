정점식, 구윤철 만나 “경제·민생 여야정 따로 없어…국민만 바라봐야”

국민의힘 정점식 원내대표, 구윤철 부총리 겸 재...<YONHAP NO-9563> 0 국민의힘 정점식 원내대표가 15일 국회를 찾은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 만나 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 최수진 원내수석대변인, 구 부총리, 정 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표. /연합

정점식 국민의힘 원내대표는 15일 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 고금리·고물가·고환율의 '3고(高) 상황'을 언급하며 정부의 적극적 경제대응을 촉구했다.정 원내대표는 이날 국회에서 구 부총리를 접견한 자리에서 "우리 경제 현실이 녹록지 않다"며 "고금리, 고물가, 고환율로 인해 서민경제가 굉장히 어렵다"고 우려했다.정 원내대표는 "주가지수는 연초에 비해서 몇 배 급증하는 성과를 거뒀지만 실제 민생현장에서는 'IMF(국제통화기금) 외환위기 때보다 더 어려운 것 아닌가'라는 목소리가 나오고 있다"며 "이런 어려운 현실 속에서 구 부총리가 큰 힘을 발휘해야 한다"고 당부했다.이어 "경제 정책과 민생현안에 대해서는 여당, 야당, 정부가 따로 없다"며 "오직 국민만 바라보면서 경제 정책과 민생현안을 함께 살펴갔으면 좋겠다"고 했다.정 원내대표는 또 "민생을 위한 올바른 방향이라면 법안이든 정책이든 적극적으로 협력할 마음을 가지고 있다"며 "앞으로 구 부총리의 큰 역할을 기대한다"고 말했다.이에 대해 구 부총리는 "경제에 대해선 여야가 따로 없고 국민만 바라보며 최선을 다하겠다"고 화답했다. 구 부총리는 "경기는 좋아지고 있지만 일부 국민들은 어려움을 겪고 있다"며 "중소기업·소상공인의 어려움을 덜어주기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.아울러 "경제를 한 단계 업그레이드시키기 위해 반도체를 넘어서는 최신 경제 역량을 결집하는데 노력하겠다"며 "한국 경제가 세계 어떤 나라보다 부러워하는 나라가 되도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.