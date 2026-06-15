닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예

하나님의교회, E-순환거버넌스와 자원순환 활성화 업무협약 체결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005216

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 06. 15. 18:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

두 기관 자원순환 문화 확산 위한 교육·홍보 등 협력 약속
clip20260615180330
김중락 하나님의교회 이사(오른쪽)와 권나영 E-순환거버넌스 순환경영지원단장이 11일 하나님의 교회 WMC빌딩에서 '폐전기·전자제품 자원순환 활성화를 위한 업무협약서'에 서명했다./제공=하나님의교회
하나님의교회 세계복음선교협회(이하 하나님의교회)가 지난 11일 국내 유일 폐전기·전자제품 재활용 공제조합인 E-순환거버넌스와 '폐전기·전자제품 자원순환 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.

전국 430여 개 지역에 설립된 하나님의 교회가 동행하면서 국내 자원순환과 환경보호가 더욱 활발해질 전망이다. E-순환거버넌스는 전자제품 자원순환 분야에서 전문성과 신뢰성을 갖춘 비영리 공익법인이다. 전국 200여 집하장과 50여 재활용센터를 통해 매년 40만톤 이상의 폐전자제품을 수거해 자원을 회수하고 재활용한다.

성남시 분당구 하나님의 교회 WMC빌딩 홀리퀸홀에서 열린 협약식에서 김중락 하나님의 교회 이사와 권나영 E-순환거버넌스 순환경영지원단장이 협약서에 서명했다. 두 기관은 폐전자제품을 회수·재활용하는 자원순환 구조의 안정적인 기틀을 마련하기로 했다. 하나님의 교회는 사용을 마친 노트북, 컴퓨터, 모니터, 프린터 등을 인계하고 E-순환거버넌스는 여기에 포함된 니켈, 희토류, 코발트 등의 재자원화 확대에 힘쓸 계획이다. 이번 협력은 폐전자제품에서 유용한 자원을 회수해 재활용하는 '도시광산' 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

E-순환거버넌스는 하나님의 교회의 사회적 책임 경영과 지속 가능한 환경 실천을 지원하며 온실가스 감축량, 순환자원 생산량 등 ESG(환경·사회·지배구조) 성과가 담긴 인증서를 추후 제공할 예정이다. 자원순환을 통해 마련된 기금은 사회공헌 기관에 기부한다. 두 기관은 자원순환 문화 확산을 위한 교육·홍보 및 캠페인 활동에도 협력하기로 뜻을 모았다.

김중락 이사는 "사용이 끝난 전자제품을 안전하게 회수하고 재활용 가능한 자원으로 순환시키는 일은 자원 낭비를 줄이고 환경 부담을 낮추는 매우 중요한 실천"이라고 말했다. 이어 "교회 내 전자장비를 공신력 있는 자원순환 시스템을 통해 책임 있게 처리함으로써 환경보호의 가치를 더욱 효과적으로 구현하고자 한다"고 덧붙였다.

한편, 175개국 7800여 지역에 설립된 하나님의교회는 '이웃을 네 몸과 같이 사랑하라'는 그리스도의 가르침에 따라 '전 세계 희망서포터즈' 사회공헌활동을 하고 있다.
clip20260615175742
하나님의교회와 업무협약을 위해 WMC빌딩 홀리퀸홀을 찾은 E-순환거버넌스 순환경영지원단 관계자들이 하나님의교회가 전개하는 '어머니 지구 회복' 이니셔티브에 대한 패널 전시를 관람하고 있다./제공=하나님의교회
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

지금 뜨는 뉴스

물 드세요, 광고 나갑니다?…전세계 축구팬들 “싫어요”

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”