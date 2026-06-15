하나님의교회, E-순환거버넌스와 자원순환 활성화 업무협약 체결

두 기관 자원순환 문화 확산 위한 교육·홍보 등 협력 약속

clip20260615180330 0 김중락 하나님의교회 이사(오른쪽)와 권나영 E-순환거버넌스 순환경영지원단장이 11일 하나님의 교회 WMC빌딩에서 '폐전기·전자제품 자원순환 활성화를 위한 업무협약서'에 서명했다./제공=하나님의교회

clip20260615175742 0 하나님의교회와 업무협약을 위해 WMC빌딩 홀리퀸홀을 찾은 E-순환거버넌스 순환경영지원단 관계자들이 하나님의교회가 전개하는 '어머니 지구 회복' 이니셔티브에 대한 패널 전시를 관람하고 있다./제공=하나님의교회

하나님의교회 세계복음선교협회(이하 하나님의교회)가 지난 11일 국내 유일 폐전기·전자제품 재활용 공제조합인 E-순환거버넌스와 '폐전기·전자제품 자원순환 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.전국 430여 개 지역에 설립된 하나님의 교회가 동행하면서 국내 자원순환과 환경보호가 더욱 활발해질 전망이다. E-순환거버넌스는 전자제품 자원순환 분야에서 전문성과 신뢰성을 갖춘 비영리 공익법인이다. 전국 200여 집하장과 50여 재활용센터를 통해 매년 40만톤 이상의 폐전자제품을 수거해 자원을 회수하고 재활용한다.성남시 분당구 하나님의 교회 WMC빌딩 홀리퀸홀에서 열린 협약식에서 김중락 하나님의 교회 이사와 권나영 E-순환거버넌스 순환경영지원단장이 협약서에 서명했다. 두 기관은 폐전자제품을 회수·재활용하는 자원순환 구조의 안정적인 기틀을 마련하기로 했다. 하나님의 교회는 사용을 마친 노트북, 컴퓨터, 모니터, 프린터 등을 인계하고 E-순환거버넌스는 여기에 포함된 니켈, 희토류, 코발트 등의 재자원화 확대에 힘쓸 계획이다. 이번 협력은 폐전자제품에서 유용한 자원을 회수해 재활용하는 '도시광산' 활성화에 기여할 것으로 기대된다.E-순환거버넌스는 하나님의 교회의 사회적 책임 경영과 지속 가능한 환경 실천을 지원하며 온실가스 감축량, 순환자원 생산량 등 ESG(환경·사회·지배구조) 성과가 담긴 인증서를 추후 제공할 예정이다. 자원순환을 통해 마련된 기금은 사회공헌 기관에 기부한다. 두 기관은 자원순환 문화 확산을 위한 교육·홍보 및 캠페인 활동에도 협력하기로 뜻을 모았다.김중락 이사는 "사용이 끝난 전자제품을 안전하게 회수하고 재활용 가능한 자원으로 순환시키는 일은 자원 낭비를 줄이고 환경 부담을 낮추는 매우 중요한 실천"이라고 말했다. 이어 "교회 내 전자장비를 공신력 있는 자원순환 시스템을 통해 책임 있게 처리함으로써 환경보호의 가치를 더욱 효과적으로 구현하고자 한다"고 덧붙였다.한편, 175개국 7800여 지역에 설립된 하나님의교회는 '이웃을 네 몸과 같이 사랑하라'는 그리스도의 가르침에 따라 '전 세계 희망서포터즈' 사회공헌활동을 하고 있다.