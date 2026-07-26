[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 26일

1 ●쥐띠

36년 도움을 받아도 방해만 된다.

48년 욕심을 부리지 않아야 운이 따른다.

60년 헛수고하는 일이 생기니 잠시 보류한다.

72년 현재 위치에 만족해야 한다.

84년 금전과 서류보증을 서지 않는다.

96년 필요 없는 물건은 구매하지 않는다.

●소띠

37년 기분 나쁜 언행을 조심한다.

49년 금전을 다 쓰고 고민에 빠진다.

61년 서두르면 짜증만 늘어나니 여유를 가져본다.

73년 중요한 거래가 트이는 날이다.

85년 하던 일에만 주력해야 한다.

97년 시비나 구설에 휘말리지 않도록 신경 쓴다.

●범띠

38년 소지품 분실에 신경 쓴다.

50년 마음이 급해지면 일 처리가 더뎌진다.

62년 과욕을 부리지 않아야 한다.

74년 흩어졌던 재물이 다시 모인다.

86년 이권에 개입하면 구설수만 따르게 된다.

98년 시기와 질투를 조심해야 한다.

●토끼띠

39년 근심이 쌓이니 괴로움만 생긴다.

51년 가족들과 함께 기쁨을 누린다.

63년 짜증만 부리니 일이 지연된다.

75년 재물이 모이니 풍족해진다.

87년 차선을 침범하지 않도록 주의한다.

99년 고민도 생겨도 스스로 해결해야 한다.

●용띠

40년 운이 약하니 마음을 비워야 한다.

52년 마음을 가라앉히고 기다린다.

64년 승산이 없으면 두 번 생각하지 않는다.

76년 질서를 지키니 마음이 뿌듯하다.

88년 적극적인 자세가 필요하다.

00년 실력을 발휘하니 박수갈채를 받는다.





●뱀띠

41년 평화로운 하루를 보낸다.

53년 몸이 호전되니 원기가 회복된다.

65년 행운이 순조롭게 찾아와 도움을 준다.

77년 꼬였던 일이 서서히 풀린다.

89년 약속이 지켜지지 않아 짜증 난다.

01년 일이 꼬여 스트레스를 받는 날이다.

●말띠

42년 마음이 급해도 서두르면 안 된다.

54년 막혔던 금전 운이 풀린다.

66년 고집만 내세우면 손해를 보게 된다.

78년 어수선한 가운데 일이 풀린다.

90년 주변에 내 편이 없으니 짜증 난다.

02년 소지품을 분실하지 않도록 신경 쓴다.

●양띠

43년 힘들 땐 서로 도와야 한다.

55년 이사로 인한 변동이 있는 날이다.

67년 원하던 문서를 손에 쥐게 된다.

79년 힘들어하지 말고 최선을 다한다.

91년 힘들어도 최선을 다하는 모습을 보인다.

03년 마음을 비우고 시작하니 마음의 여유가 생긴다.

●원숭이띠

32년 힘든 날이지만 이겨 낼 수 있다.

44년 덕을 가지니 소망을 얻는다.

56년 힘들어도 최선을 다해야 한다.

68년 졸음이 생길 시는 잠시 쉬었다가 출발한다.

80년 추월하는 습관은 위험하니 주의한다.

92년 소원을 성취한다.

●닭띠

33년 욕심이 강하면 힘들어진다.

45년 어려울 때 서로 도와야 한다.

57년 욕심내지 않으니 마음이 편해진다.

69년 짜증 내지 않으니 일이 순조롭게 풀린다.

81년 편하게 지내야 운도 따른다.

93년 계획했던 일이 서서히 풀린다.

●개띠

34년 마음을 비우니 근심이 사라진다.

46년 약속을 철저히 지키니 좋은 반응도 있는 날이다.

58년 일이 잘 되려면 마음을 더 비워야 한다.

70년 더 집중하는 자세가 필요하다.

82년 친할수록 언행을 조심해야 한다.

94년 운이 약할 때는 침묵하고 더 기다려본다.

●돼지띠

35년 꼬였던 일들이 순조롭게 풀린다.

47년 무난하게 지나가는 하루다.

59년 기다렸던 소식을 오후쯤 듣게 된다.

71년 주관이 강하니 근심이 없다.

83년 마음속 망설임을 떨쳐낸다.

95년 뜻대로 풀리지 않아도 마음이 편해진다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관