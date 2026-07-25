EU, 러 LNG 제재서 한국 예외 인정…李대통령 “경제에 큰 도움”

사할린Ⅱ 프로젝트서 생산된 LNG 수입

“韓·EU 정상회담에서 예외 필요성 설명”

샌프란 AI 선언 발표하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다./연합

이재명 대통령이 유럽연합(EU)이 러시아산 액화천연가스(LNG) 제재 대상에서 한국을 예외로 인정한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.미국·남미 순방 중인 이 대통령은 25일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "EU의 러시아 LNG 제재와 관련해 우리 기업이 제재 대상에서 예외로 인정됐다는 반가운 소식을 접했다"며 "국민 일상과 우리 경제에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.이 대통령은 "지난 6월 EU 정상들과의 회담 때 우리 에너지 안보를 위해 예외적인 허용이 필요하다고 설명해 드렸고 적극적인 관심을 당부드렸다"고 말했다. 이어 "앞으로도 빈틈없는 대응으로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 최선을 다하겠다"고 강조했다.EU는 지난 23일(현지시간) 제21차 대러시아 제재 패키지를 채택하면서 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트에서 생산된 LNG를 계속 수입할 수 있도록 2028년 3월까지 제재 적용을 면제하는 예외 규정을 포함했다.정부는 이번 조치가 지난달 10일 벨기에 브뤼셀에서 열린 한·EU 정상회담에서 러시아산 LNG 수입 문제가 핵심 경제·통상 현안으로 다뤄지고, 양측 간 관련 협의가 진전된 데 따른 성과라고 설명했다.앞서 정부는 한국가스공사가 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트와 장기계약을 통해 2008년 4월부터 2028년 3월까지 연 150만t의 LNG를 국내에 도입하기로 한 만큼, LNG 수급에 차질이 생기지 않도록 EU 측에 관련 제재의 예외 적용을 요청해왔다.