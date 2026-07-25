김민석·송영길 호남, 정청래 경남…주말 당심 잡기 총력전

金 “이기는 민주당”·宋 “대통령과 호흡”

鄭 “개혁과 의리”…신천지 공방도 지속

clip20260725201032 0 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 본경선에 진출한 정청래(왼쪽부터)·김민석·송영길 후보가 23일 국회 의원회관에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과발표에서 꽃다발을 들고 인사하고 있다./송의주 기자

더불어민주당 당대표 본경선에 오른 김민석·정청래·송영길 후보가 첫 주말을 맞아 호남과 경남을 돌며 당심 잡기에 나섰다. 후보들은 지역 당원들과 접촉면을 넓히는 동시에 서로의 리더십과 정치적 이력을 겨냥하며 치열한 신경전도 이어갔다.25일 정치권에 따르면 김 후보는 이날 국회에서 열린 민주당 정치의견그룹 '정치와미래' 총회에 참석해 '이기는 민주당'을 주제로 강연했다.김 후보는 "1년 동안 더 이상 열심히 할 수 없을 정도로 대통령이 달려왔는데 선거는 그만큼 결과가 나오지 않은 것이 불편한 진실"이라며 직전 당대표였던 정 후보를 겨냥했다. 이어 "부산은 못 가고 평택에는 안 가는 지도력으로 이길 수 있느냐"며 당의 변화와 혁신을 강조했다.중도 확장 노선을 두고 제기된 비판에 대해서는 "나라의 성장에 도움이 된다면 과거에 보수를 했든 중도를 했든 함께 안고 가 중원을 획득해야 한다"며 "다음 총선과 대선에서 압도적으로 이기겠다는 것이 무엇이 잘못됐냐"고 반박했다.김 후보는 강연을 마친 뒤 호남으로 이동해 지역 불교계 인사들의 지지 선언 행사에 참석하고 야시장을 찾아 민심을 청취했다.송 후보는 전북 완주 전통시장을 방문하고 청년들과 간담회를 가진 뒤 임실과 순창, 남원을 돌며 당원들을 만났다.송 후보는 정 후보를 향해 "이 대통령과 손발을 잘 맞추면 일을 많이 할 수 있는데 여당 대표와 대통령이 싸우니 속이 상한다"며 "유시민 작가가 대통령을 비난했을 때 정 후보만 '노코멘트'라고 한 것도 석연치 않았다"고 지적했다.불법 정치자금 수수 혐의로 수감됐다가 무죄가 확정된 자신의 이력을 거론하면서는 "검찰과 싸워 여기까지 살아 돌아왔다"며 "호남에서 손을 잡아달라"고 지지를 호소했다. 정부의 '3대 메가프로젝트' 발표 이후 제기된 전북 소외론과 관련해서도 "제가 잘 이어보겠다"며 지역 민심 달래기에 나섰다.정 후보는 경남 양산과 김해, 창원, 진주, 거제 등 5개 지역을 잇달아 방문해 당원 간담회를 열었다. 친정청래계로 분류되는 최고위원 후보 최민희·이성윤·한민수 의원도 동행했다.정 후보는 탈당 이력이 있는 김·송 후보를 겨냥해 "저는 탈당하지 않았다"며 "탈당했거나 개혁의 깃발을 놓쳤거나 민주당의 정체성을 흐리게 했던 사람보다 최소한 개혁을 말할 자격은 있지 않겠냐"고 반문했다.이어 "민주당과의 의리, 개혁과의 의리, 통합과의 의리, 이재명 대통령과의 의리는 제가 지킬 테니 정청래는 여러분이 지켜달라"고 호소했다. 검사 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 당론으로 채택된 점을 언급하며 "개혁의 깃발을 더 높이 들겠다"고도 강조했다.한편 김 후보와 정 후보 간 '신천지 선거 개입설'을 둘러싼 공방도 계속됐다.김 후보는 "불리하기 그지없는 싸움이지만 역사와 정의를 위해 짚어야 할 것은 반드시 짚어야 한다는 신념으로 문제를 제기했다"고 말했다.이에 정 후보는 페이스북을 통해 "네거티브와 정치공작 음모론으로 성공한 예는 없다"며 "상대방 헐뜯기는 공동체를 해치고 당을 위험에 빠뜨린다"고 맞섰다.