스위치온, ‘불꽃야구2’ 통해 건강한 루틴 메시지 전해

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프리미엄 헬스케어 브랜드 스위치온이 스포츠 예능 프로그램 '불꽃야구2'에 등장하며 브랜드와 주요 제품을 선보였다.

지난 15일 방송된 '불꽃야구2'에서는 스위치온의 다이어트 프로그램과 단백질 쉐이크 등 주요 제품군이 소개됐다. 이번 노출은 운동과 건강관리에 관심이 높은 시청자층을 대상으로 브랜드 인지도를 높이기 위한 차원에서 진행됐다.

스위치온은 단백질 쉐이크와 건강관리 프로그램을 운영하는 헬스케어 브랜드다. 방송에서는 브랜드의 대표 제품과 건강관리 루틴 관련 내용이 함께 소개됐다.

'불꽃야구2'는 야구 선수들의 훈련과 경기 과정을 담은 스포츠 예능 프로그램으로 운동과 자기관리 등의 주제를 다루고 있다. 이에 따라 건강관리와 관련된 브랜드 및 제품이 프로그램 내에서 자연스럽게 노출됐다.

방송에 소개된 스위치온 단백질 쉐이크는 단백질 보충을 목적으로 한 제품군이며 스위치온 다이어트 프로그램은 체계적인 식단 및 생활습관 관리를 지원하는 프로그램으로 운영되고 있다.

스위치온 관계자는 "프로그램을 통해 브랜드가 추구하는 건강관리 가치를 소개할 수 있었다"며 "시청자들이 다양한 제품과 프로그램을 경험할 수 있도록 관련 프로모션도 마련했다"고 밝혔다.

스위치온은 방송을 기념해 오는 29일까지 프로모션을 진행한다. 행사 기간 구매 고객을 대상으로 불꽃야구 관련 굿즈 증정 이벤트도 함께 운영할 예정이다.