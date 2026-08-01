김민석, ‘與대표 첫 경선’ 충청 당원투표서 정청래에 박빙 승리

김민석 45.05%·정청래 44.61%·송영길 10.34% 기록

clip20260801203844 0 더불어민주당 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 당 대표 후보가 1일 오후 대전컨벤션센터에서 열린 8·17 전당대회 순회 경선 당대표·최고위원 합동 연설회에서 기념사진을 찍고 있다. /연합

더불어민주당 김민석 후보가 당 대표 선출을 위한 첫 순회 경선(충청권) 권리당원 투표에서 정청래 후보에 '박빙' 승리했다.민주당은 1일 충남과 충북에 이어 대전컨벤션센터에서 대전·세종지역 합동 연설회를 한 뒤 충남, 충북, 대전, 세종 지역 투표 결과를 각각 발표했다.이들 투표를 합산한 결과 김 후보가 전체 충청 당원 투표에서 45.05% 득표율로 정 후보(44.61%)를 0.44%포인트 차이로 앞섰다. 송영길 후보의 득표율은 10.34%였다.1인1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다.권리당원을 제외한 대의원(17일 온라인 투표)·국민(15∼16일 여론조사) 투표 결과는 지역별 순회 경선을 끝내고 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.당대표 선거는 송영길·정청래·김민석 등 후보 3인에 대해 선호 순위를 매기는 선호투표제로 치러지고 있다. 다만 이날 결과 발표에서는 당원들의 1순위 선택만 공개됐다. 해당 방식은 전체 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.