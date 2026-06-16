닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 패션·뷰티

신세계 대구점에 ‘한섬’ 상륙…‘누크 더캐시미어’ 영남권 공략 가속

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260616001352148

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 06. 16. 13:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

누크 로컬 가이드북·로컬 커넥트 맵 공개


현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 16일 라이프스타일 브랜드 '누크 더캐시미어(nooc the cashmere)'의 새 정규 매장을 신세계백화점 대구점에 오픈하며 영남권 프리미엄 리빙 시장 공략에 속도를 낸다. 부산 센텀시티점에 이은 영남 지역 두 번째 거점이다.

 

신세계 대구점 6층에 자리 잡은 이번 매장은 홈 텍스타일과 인테리어 오브제, 프리미엄 리빙 소품 등 가구·생활용품 라인업을 대폭 강화했다. 특히 소비자의 이동 동선과 매장 효율성을 극대화하기 위해 전 상품을 '컬러 테마별'로 분류해 배치하는 차별화된 큐레이션 진열 방식을 도입한 것이 특징이다.

 

지역 밀착형 마케팅도 눈길을 끈다. 한섬은 대구 개점에 맞춰 현지 독립서점, 카페, 미술관 등 주요 문화 공간 정보를 엮은 '누크 로컬 스팟 가이드북'과 '로컬 커넥트 맵'을 제작해 선보인다. 단순한 상업 매장을 넘어 지역 고유의 문화적 매력과 브랜드 철학을 연결하겠다는 전략이다.

 

한편, 누크 더캐시미어가 입점한 신세계 대구점 6층은 타임, 랑방컬렉션, 마인, 더캐시미어 등 한섬의 간판 메가 브랜드들이 동시 오픈 및 리뉴얼을 마치고 본격적인 복합 매장 시너지를 낼 예정이다.


성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기