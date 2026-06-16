신세계 대구점에 ‘한섬’ 상륙…‘누크 더캐시미어’ 영남권 공략 가속

누크 로컬 가이드북·로컬 커넥트 맵 공개







현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 16일 라이프스타일 브랜드 '누크 더캐시미어(nooc the cashmere)'의 새 정규 매장을 신세계백화점 대구점에 오픈하며 영남권 프리미엄 리빙 시장 공략에 속도를 낸다. 부산 센텀시티점에 이은 영남 지역 두 번째 거점이다.

신세계 대구점 6층에 자리 잡은 이번 매장은 홈 텍스타일과 인테리어 오브제, 프리미엄 리빙 소품 등 가구·생활용품 라인업을 대폭 강화했다. 특히 소비자의 이동 동선과 매장 효율성을 극대화하기 위해 전 상품을 '컬러 테마별'로 분류해 배치하는 차별화된 큐레이션 진열 방식을 도입한 것이 특징이다.

지역 밀착형 마케팅도 눈길을 끈다. 한섬은 대구 개점에 맞춰 현지 독립서점, 카페, 미술관 등 주요 문화 공간 정보를 엮은 '누크 로컬 스팟 가이드북'과 '로컬 커넥트 맵'을 제작해 선보인다. 단순한 상업 매장을 넘어 지역 고유의 문화적 매력과 브랜드 철학을 연결하겠다는 전략이다.

한편, 누크 더캐시미어가 입점한 신세계 대구점 6층은 타임, 랑방컬렉션, 마인, 더캐시미어 등 한섬의 간판 메가 브랜드들이 동시 오픈 및 리뉴얼을 마치고 본격적인 복합 매장 시너지를 낼 예정이다.