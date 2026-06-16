GS건설, ‘북오산자이 드포레’ 견본주택 13일 개관…교통·직주근접형 입지 장점

쾌적한 자연환경에 동탄·오산 더블 생활권

수도권 제2순환고속도로 북오산IC 인접

북오산자이 드포레_조감도 0 '북오산자이 드포레' 조감도

북오산자이 드포레_투시도 0 '북오산자이 드포레' 투시도.

GS건설이 '북오산자이 드포레' 견본주택을 공개하고 본격적인 분양에 돌입했다.16일 GS건설에 따르면 이번에 분양하는 북오산자이 드포레는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 총 1517가구 규모로, 지난 1월 같은 구역 A1블록에 공급된 '북오산자이 리버블시티' 1275가구와 함께 브랜드 타운을 형성할 예정이다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △59㎡ 233가구 △74㎡ 307가구 △84㎡ 756가구 △99㎡ 218가구 △124㎡ PH 2가구 △125㎡ PH 1가구로 구성된다.분양일정은 22일 특별공급, 23일 1순위 해당지역, 24일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 30일이며, 정당계약은 다음달 13일부터 15일까지 사흘간 진행된다. 입주는 2029년 10월 예정이다.북오산자이 드포레는 우수한 교통환경을 갖춘 것이 장점이다. 단지가 조성되는 내삼미2구역은 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 서울·수원·용인 등 수도권 주요 지역으로 신속하게 이동할 수 있으며, 경부고속도로 진입도 수월하다. 지하철 1호선 오산대역 이용도 가능하다.교통 여건과 더불어 직주근접형 입지도 장점이다. 삼성전자 기흥·화성 사업장, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등 주요 산업단지·업무지구로의 출퇴근이 용이하다.동탄신도시와 오산시 내 주거 인프라를 공유하는 편리한 생활 환경도 갖추고 있다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 동탄권역의 주요 편의시설을 이용할 수 있으며, 다양한 학원이 밀집해 있는 동탄 학원가도 이용이 용이하다.이와 함께 단지 인근으로 필봉산 산책로가 위치해 있으며, 오산천, 경기도립 물향기수목원과 동탄호수공원도 가까워 '숲을 품었다'는 의미의 '드포레(De Foret)'에 걸맞은 풍부한 여가·휴식 환경을 갖췄다.북오산자이 드포레는 남동·남서향 판상형 위주의 설계로 채광과 통풍이 뛰어나며, 넓은 동간 거리를 확보해 주민들의 사생활 보호와 일조량, 조망권을 극대화했다. 주택형별로 다양한 수납공간도 제공해 공간효율성을 높였으며, 가구당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다.자이만의 특화 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'도 눈길을 끈다. GDR이 적용된 골프연습장, 피트니스 센터 등 각종 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 교보문고 북큐레이션 서비스 및 비대면 진료 플랫폼 솔닥(SOLDAC)이 도입되며, 음악 감상 및 악기 연습이 가능한 방음공간(미디어챔버)과 라운지를 갖춘 티하우스, 특화조경을 갖춘 단지 내 공원도 조성된다.GS건설 분양 관계자는 "북오산자이 드포레는 쾌적한 자연환경과 동탄·오산 생활 인프라를 함께 누릴 수 있는 입지에 교통 여건까지 갖춘 단지"라며 "북오산자이 리버블시티와 함께 2792가구 규모의 자이 브랜드 타운을 완성해 입주민의 편의성을 한층 높이고, 지역을 대표하는 아파트로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.