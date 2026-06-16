K팝 중소기획사 해외 진출 지원…문체부, 10개 그룹 선정

기획사당 연 최대 3억 원·최장 3년 지원

리센느·싸이커스·튜넥스·키라스 등 글로벌 시장 공략

문화체육관광부 전경 0 문화체육관광부 전경. /문화체육관광부

문화체육관광부가 K팝 산업의 지속 가능한 성장을 위해 중소기획사의 해외 진출을 지원하는 신규 사업을 본격 추진한다. 대형 기획사 중심으로 성장한 K팝 산업 구조 속에서 중소기획사의 경쟁력을 높여 산업 생태계의 균형을 강화하겠다는 취지다.문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 '중소기획사 글로벌 도약 지원' 사업의 첫 지원 대상으로 리센느, 싸이커스, 튜넥스, 키라스, 캔트비블루, 82메이저, 빅오션, 유스피어, 엑신, 에잇턴 등 10개 그룹을 선정했다고 16일 밝혔다.이번 사업은 해외 진출 역량을 갖춘 중소기획사 10곳을 매년 선정해 기획사당 연간 최대 약 3억 원을 지원하는 것이 핵심이다. 성과 평가를 거쳐 최장 3년까지 연속 지원받을 수 있어 중장기적인 해외 시장 진출 기반 마련이 가능하다.문체부에 따르면 K팝 산업은 세계 시장에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있지만 대형 기획사와 중소기획사 간 격차는 여전히 큰 것으로 나타났다. 한국콘텐츠진흥원의 '2024 음악산업 조세지원제도 개선연구'에 따르면 2023년 기준 대기업의 연간 음악 제작비는 평균 431억1000만 원인 반면 중소기업은 평균 14억9000만 원에 그쳤다. 해외 공연 횟수 역시 대기업은 연평균 83.4건, 중소기업은 4건으로 20배 이상 차이를 보였다.새 사업은 기존의 음반 제작, 공연 등 개별 분야 지원 방식에서 벗어나 기획사가 필요에 따라 지원금을 활용할 수 있도록 설계됐다. 선정된 기획사는 수출용 음반과 뮤직비디오 제작, 해외 마케팅 및 홍보, 해외 공연 개최 등 글로벌 진출에 필요한 분야에 자율적으로 예산을 사용할 수 있다.선정 그룹들은 각기 다른 전략으로 해외 시장 공략에 나선다. 리센느는 일본과 미국 활동을 확대하고 오는 8월 'KCON LA' 무대에 오를 예정이다. 에이티즈의 후배 그룹인 싸이커스는 일본 시장을 중심으로 활동을 강화하며 미니앨범과 유닛 프로젝트를 준비하고 있다.신인 그룹 튜넥스는 인도 뭄바이에서 특별 무대를 선보이고 현지에서 뮤직비디오를 촬영해 인도 시장 공략에 나선다. 키라스는 말레이시아 쇼케이스를 시작으로 아시아 7개국 10개 도시에서 팬미팅을 열 계획이다.밴드 그룹 캔트비블루도 지원 대상에 포함됐다. 캔트비블루는 해외 단독 공연과 프로모션을 통해 글로벌 팬층을 확대하고 있으며, 최근 스포티파이의 신예 아티스트 지원 프로그램 '레이더(RADAR)'에 선정돼 해외 인지도를 높여가고 있다.최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "K팝이 세계 주류 문화로 자리 잡았지만 지속 가능한 성장을 위해서는 산업의 허리인 중소기획사가 성장할 수 있어야 한다"며 "이번 사업을 통해 또 다른 '중소의 기적'이 탄생해 K팝의 미래를 이끌어 나가길 기대한다"고 밝혔다.