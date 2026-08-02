[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 2일

1 ●쥐띠

36년 약간의 이득을 보는 날이다.

48년 추진하려는 일이 잘 풀린다.

60년 승진 운과 횡재수가 가득하다.

72년 반가운 소식을 듣는 날이다.

84년 절약 정신으로 밀고 나가야 한다.

96년 큰 고비를 넘기니 대길한 날이다.

●소띠

37년 운세에 행운이 가득하다.

49년 소망하는 일을 이룬다.

61년 우환이 빠져나가니 기쁨이 다가온다.

73년 힘든 날은 지나가고 기쁜 날이 찾아온다.

85년 일이 성사되니 이익이 따른다.

97년 근심과 걱정이 차츰 사라진다.

●범띠

38년 근심이 사라진다.

50년 가세가 점점 좋아진다.

62년 재물 운으로 기쁨이 가득한 날이다.

74년 모래를 일구어서 황금을 만들어내는 운이다.

86년 집안에 좋은 일이 있을 징조다.

98년 단호하게 결정을 내려야 한다.





●토끼띠

39년 행운이 찾아오며 운수대통한다.

51년 지혜로 빛을 발한다.

63년 운기가 상승하니 장래가 촉망받는다.

75년 노력 이상의 결과를 얻는 날이다.

87년 실력을 인정받으며 뜻을 펼친다.

99년 지혜와 재능으로 덕망을 높이 쌓는다.

●용띠

40년 행운이 활짝 열린다.

52년 명석한 두뇌로 신망을 받는다.

64년 귀한 존재로 인정받게 된다.

76년 꾸준하게 노력하니 운수대통한다.

88년 자심 감을 가지고 목표를 달성한다.

00년 지혜와 덕이 넘치니 우정이 견고해진다.





●뱀띠

41년 문서매매로 재물을 만진다.

53년 힘들더라도 성실히 일에 임한다.

65년 뛰어난 능력으로 관심의 대상이 된다.

77년 무에서 유를 창조하는 운이다.

89년 순탄한 진로가 열린다.

01년 지덕을 겸비한 덕분에 뜻을 이룬다.

●말띠

42년 귀인을 만난 덕분에 이로운 일이 많아진다.

54년 매끄러운 진로가 열린다.

66년 높은 성취감을 느끼는 날이다.

78년 뜻을 굳힘 없이 펼치도록 한다.

90년 마침내 큰 성공을 거두는 하루다.

02년 곧 경사가 있을 운이다.

●양띠

43년 뜻밖의 일이 성사된다.

55년 내 일에만 집중한다.

67년 실적이 오르니 업무가 늘어나고 바빠진다.

79년 이사나 매매 등의 변동이 있을 운이다.

91년 덕망을 높이 쌓는다.

03년 굳은 의지로 슬기롭게 대처한다.

●원숭이띠

32년 일이 순조롭게 진행된다.

44년 운이 활짝 열리니 재물을 얻는다.

56년 일이 꼬여서 원점으로 되돌아간다.

68년 시간 약속을 철저히 지켜야 한다.

80년 상황이 생각과는 반대로 풀리니 유의한다.

92년 일이 뜻한 대로 움직이지 않는다.

●닭띠

33년 운이 약하니 여행 계획을 수정한다.

45년 빠르고 안전한 교통편을 이용한다.

57년 웃음이 끊이지 않는 날이다.

69년 얻는 것이 조금씩 많아진다.

81년 거절을 당해도 기분이 좋다.

93년 저녁 늦게까지 밖에 있지 말고 귀가를 서두른다.





●개띠

34년 동쪽과 서쪽에서 반가운 전화를 받는다.

46년 금전 문제가 천천히 해결된다.

58년 문서 문제가 빠르게 해결된다.

70년 큰 탈 없이 지내니 흐뭇한 시기다.

82년 다툼이 예상되므로 먼저 양보한다.

94년 성사되기 어려우니 더 기다려본다.

●돼지띠

35년 짜증이 나던 일이 오후쯤 풀린다.

47년 일찍 일어나 명상이나 체조를 하면 좋다.

59년 맑은 물을 만나니 소원을 이룬다.

71년 최선을 다하면 실적이 오른다.

83년 집안으로 밝은 빛이 들어온다.

95년 빌려준 돈을 잃게 되니 유의한다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관