“더우시죠? 양산 빌려드릴게요”…무더위 속 호평받는 부천시 ‘우산복지’

무료대여·수리·자원순환·일자리 창출 '1석 4조'

조용익 시장 “시민건강과 편의·안전 최우선, 실용주의 정책 지속할 것”

4. 조용익 부천시장(왼쪽)이 폭염 속 그늘 사업에 사용되는 우산을 꼼꼼히 살펴보고 있다 0 조용익 부천시장(왼쪽)이 '폭염 속 그늘' 사업에 사용되는 우산을 살펴보고 있다. /부천시

경기 부천시가 고장난 우산을 무상으로 수리·대여하고 폐우산을 재활용해 자원순환과 지역 일자리를 함께 도모하는 '리본 우산' 정책으로 호평받고 있다.부천시는 리본우산 정책을 통해 여름철 장마에 따른 시민 불편을 줄이고 건강과 안전을 지키는 '우산 복지'를 강화하고 있다고 18일 밝혔다.시는 2018년부터 고장난 우산을 무료로 수리·대여하는 재생 사업을 추진해 왔다. 지난 2023년 전국 최초로 '단비우산 및 안심우산 지원 조례'를 제정해 안정적으로 무상 수리 및 대여가 가능한 제도적 기반을 마련했고, 이후 사업명을 '리본(RE:BORN) 우산'으로 변경해 운영하고 있다.현재 송내역, 중동 행복주택, 내동 렉스타운 등 3곳에서 우산수리센터를 운영 중이다. 시민 누구나 이곳 센터에서 우산을 수리하거나 빌릴 수 있고, 고장난 우산을 기부할 수도 있다. 찾아가는 사업에 비해 필요할 때 언제든 방문하기 쉬운 고정 거점 방식이라는 점에서 이용 편의성이 더 높다.센터에는 지역공동체일자리사업을 통해 선발된 기술자가 상주해 우산 수리와 대여 업무를 맡고 있다. 올해는 하반기까지 총 24명의 기술자가 일하게 된다. 수리에 필요한 부품은 기부받은 폐우산에서 분리, 재사용해 자원순환 효과도 함께 내고 있다.시는 우산수리센터 3곳과 함께 부천역, 춘의역, 부천시청역, 소사구청 등으로 무료 대여 장소를 확대해 시민 접근성도 높였다. 리본 우산 사업은 매년 3월부터 10월까지 운영한다. 해당 기간 중 우산수리센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 무인 대여소는 상시 이용 가능하다.시민들의 꾸준한 호응을 바탕으로 이용 실적도 쌓이고 있다. 2018년부터 올해 5월까지 우산 수리 2만7000여 건, 고장난 우산 기증 1만1000여 건, 무료 대여 8800여 건 등 누적 이용은 4만7000여 건에 달한다.지난해부터는 '폭염 속 그늘' 양우산 무료 대여사업도 운영하고 있다. 무더위 속 외출이 불가피한 시민에게 양우산을 무료로 빌려줘 온열질환을 예방하고, 여름철 갑작스러운 비 소식에 대응할 수 있도록 하기 위해서다.양우산은 시민 생활권 거점인 37개 동 행정복지센터에 비치한다. 올해는 센터마다 비치 수량을 늘려 1곳당 40개씩 총 1480개의 양우산을 준비했다. 시는 양우산 대여사업을 통해 여름철 폭염 대응 체계를 생활권 중심으로 보완하고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 서비스를 한층 강화한다는 계획이다.조용익 시장은 "리본우산과 폭염 속 그늘 사업은 시민이 일상에서 바로 이용할 수 있는 생활밀착형 정책"이라며 "비와 폭염 등 계절성 재난에 대응해 시민의 편의와 건강, 안전에 실질적으로 도움이 되는 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.