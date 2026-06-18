박수현 준비위 “충남도 재정 매우 엄중...올해 1조 이상 부족”

이재관 통하는 충남 준비위원장 0 이재관 준비위원장이 충남도 재정상황을 설명하고 있다./아시아투데이

박수현의 민선 9기 출범을 앞두고 충남도 살림 인수작업을 벌이는 '통(通)하는 충남 준비위원회'가 재정상황의 어려움을 표했다.이재관 준비위원장은 18일 도청 프레스센터에서 "현재 충남도 재정 상황이 매우 엄중하고 위급하다"고 밝혔다.민선 9기 도정 중점과제에 대한 구체적인 계획을 세우는 과정에서, 도의 재정 현황에 대한 면밀한 점검을 통해 전반적으로 심각한 문제가 있음을 확인했기 때문이다.이 위원장은 "지난 선거 과정에서 도의 지방채무는 약 2조 1608억원으로 수도권 제외 도 단위 광역단체 중 1위, 2022∼2025년 연평균 채무 증가율은 22.57%로 전국 17개 광역단체 중 1위임을 지적한 바 있다"며 "통하는 위원회에서 도 재정 상황을 분석한 결과 2026년 본예산 기준 채무 잔액은 2조3594억원으로 지난해보다 2000억원 가까이 늘어났다"고 지적했다.또 "올해 도 세입과 세출을 합쳐 1조304억원 이상의 예산 부족이 발생할 것으로 전망된다"면서 "이는 단순한 재정 운영상의 어려움을 넘어, 도정 전반의 안정성과 지속 가능성을 심각하게 위협하는 수준"이라고 설명했다.세입 예산의 경우 4687억원 이상이 부족할 것으로 예상했다. 이 위원장은 "선거 토론회에서도 쟁점이 됐던 2025년 일반회계 순세계잉여금이 1353억원 결손됐다. 그만큼의 재원을 다른 곳에서 메워야 하는 상황"이라고 토로했다.2026년 예산 편성 당시 전망했던 보통교부세와 실제 교부 결정액 사이에서 차이나는 334억원도 "세입 예산에서 감액이 불가피하다"고 말했다. 올해 본예산에 세입으로 반영한 세종 소재 도 산림자원연구소 부지 매각 대금 3000억원은 토지 매각이 어려운 상황인 점을 감안, 삭감해야 하는 상황임도 밝혔다.이 위원장은 "일반회계 순세계잉여금 결손, 보통교부세 감액, 공유재산 매각 대금 문제는 모두 세입 예산이 과다하게 계상된 데서 비롯된 것"이라고 판단했다.추가로 지출해야 하는 예산은 5617억원으로 파악했다. 이 위원장은 시군과 교육청에 지급해야 할 일반조정교부금과 특별조정교부금, 교육청 전출금이 총 4642억원 부족하고, 국고보조사업 확정에 따른 도비 매칭 부담 증가분 688억 원이 추가로 필요하다고 설명했다.본예산에 반영되지 않았던 △연금 부담금 △소방특별회계 전출금 △재난관리기금 전출금 등 법정 의무경비 287억원도 추가 지출돼야 하는 상황이라고 덧붙였다.이 위원장은 "1조 원 이상의 예산 부족 사태를 매우 심각하게 받아들이고 있다. 이같은 규모의 재정 공백은 단순히 일부 투자 사업을 조정하거나, 필 경비를 제외한 예산을 절감하고, 기금 간 여유 재원을 일시적으로 활용하는 정도의 대책만으로는 해결하기 어렵다"고 진단했다. 이어 "이번 예산 부족 사태가 왜 발생했는지 그 원인을 명확히 규명하고, 현실적이고 지속 가능한 재원 확보 방안을 마련해 도민의 삶과 직결된 사업들이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.끝으로 "민선 9기 공약 사업 역시 재정여건을 냉정하게 진단하면서도 도민과의 약속이 안정적으로 이행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 위원회는 도 재정의 정상화와 도민 삶 안정을 위해 모든 역량을 다하겠다"고 강조했다.