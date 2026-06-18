지역 공공기관 신규채용 10명 중 7명 ‘지역인재’…법정 비율 2배

지역인재 평균 채용률 71.3%…전년 대비 6.8%p 상승

교육부, 2025년 지역인재 채용 현황 발표

NISI20260618_0002163940_web 0 교육부 제공

지난해 지역 공공기관 신규 채용자 신입 10명 중 7명 이상이 '지역인재'인 것으로 나타났다.교육부는 18일 비수도권 소재 공공기관부설기관 포함) 184개 대상으로 조사한 '2025년 지역인재 채용 현황' 결과를 발표했다.'지역균형인재 의무채용 제도'는 지방 소멸위기에 대응해 지역인재가 선호하는 양질의 일자리인 공공기관의 취업 기회를 확대하기 위해 지난 2024년 8월부터 도입됐다. 이후 지역인재 채용 현황을 공식적으로 발표하는 것은 이번이 처음이다.조사 결과 184개 공공기관의 지난해 신규 채용은 총 1만7871명으로, 이중 1만2742명이 지역균형인재로 채용돼 평균 채용률 71.3%를 기록했다. 이는 법정 의무채용 비율인 35%의 두 배를 웃도는 수준으로, 제도가 현장에서 안정적으로 정착되고 있음을 보여준다.전년도와 비교하면 지역인재 채용 인원은 9513명에서 1만2742명으로 33.9%인 3229명이 급증했다. 평균 채용률 역시 64.5%에서 71.3%로 6.8%포인트 상승했다.의무 이행률을 살펴보면 전체 184개 기관 중 181개 기관이 의무를 준수해 98.3%의 이행률을 보였으며, 미준수 기관은 전년 4개에서 3개로 줄었다. 미준수 기관 2곳은 전문 인력 중심의 채용구조로 인해 지역인재 자원이 제한적인 기관으로 이로 인해 의무채용 달성이 미흡한 것으로 파악됐다.채용 실적 상승의 배경으로는 지난해 공공기관의 전반적인 신규 채용 규모 확대와 함께, 현장에서는 지역인재 지원자 수가 전년도보다 증가한 점을 주된 요인으로 꼽았다.교육부는 의무 미준수 기관을 대상으로 지역인재 채용 확대를 지속적으로 권고하는 한편, 도입 3년 차를 맞은 해당 제도가 지역인재의 성장·취업·정주로 이어지는 선순환 구조의 마중물이 될 수 있도록 내실 있게 운영해 나갈 계획이라고 밝혔다.