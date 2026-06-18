경남도의회 4년 여정 마무리 ‘민생조례 735건’ 역대 최고 성과

소통·청렴·전문성 다 잡은 역동적 의정활동 보고

경남도의회 의정성과 브리핑 4 0 최학범(중앙) 의장과 확대 의장단이 제12대 의회 일정을 마무리하고 의정성과 브리핑을 하고 있다./ 허균 기자

경남도의회가 4년간의 뜨거웠던 민생 의정 여정을 모두 마치고 공식 폐원했다.경남도의회는 18일 제433회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 제12대 의회 일정을 마무리하고, 의회를 기념하는 동판 제막식과 의정성과 브리핑을 통해 지난 4년간의 발자취를 도민들에게 보고했다.'발로 뛰는 현장 의정'을 기치로 내걸었던 제12대 도의회는 총 493일간의 회기 동안 1508건의 의안을 처리했다. 이 가운데 도민 생활과 직결된 조례안이 735건, 대정부 건의·결의안이 188건에 달해 역대 어느 대수보다 활발하고 역동적인 입법·정책 활동을 펼쳤다는 평가를 받는다.이러한 풍성한 성과의 배경에는 철저한 실력 중심의 조직 개편이 있었다. 의회는 예산정책담당관과 입법평가담당 등을 신설하고 정책지원관을 모든 상임위원회에 전면 배치하는 등 전문적인 의정 지원 체계를 구축해 자치입법 활동의 질을 한 단계 끌어올렸다.도민과의 소통과 청렴 부문에서도 독보적인 발자취를 남겼다. '대한민국 소셜미디어 어워즈' 4년 연속 수상을 비롯해 지방의정대상 정책연구부문 최우수상, 지방의회 우수사례 경진대회 우수상 등을 휩쓸었으며, 국민권익위원회 청렴도 평가에서도 최상위권을 유지해 도민에게 신뢰받는 의회로서의 위상을 굳건히 했다.아울러 일자리 대책, 지역소멸 대응 등 복합적인 지역 현안 해결을 위해 총 9개의 특별위원회를 가동하며 전방위적인 해결 방안을 모색했다. 도내 6개 대학과 협약을 맺고 34명의 대학생에게 인턴십 기회를 제공하는 등 현장 맞춤형 정책 발굴에도 앞장섰다. 이 외에도 대한민국시도의회의장협의회 등과 긴밀히 공조해 경남의 주요 현안을 전국적 의제로 확산시키는 정치적 역량도 발휘했다.최학범 의장은 "제12대 경남도의회가 풍성하고 굵직한 의정 성과를 거둘 수 있었던 것은 330만 도민 여러분의 아낌없는 성원과 신뢰 덕분이었다"라며 "공식적인 회기는 마무리되지만 제12대 도의회가 다져놓은 상생과 도약의 발판을 바탕으로 경남의 발전과 도민의 행복을 향한 걸음은 계속될 것"이라고 강조했다.