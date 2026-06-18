지지율 낮아진 李대통령… 2년차 국정동력 변수

|G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 성남 서울공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 차량으로 이동하고 있다. /연합
18일 정치권에 따르면 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 유권자 2001명을 대상으로 실시한 조사에서 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 47.7%, 부정 평가는 49.0%로 집계됐다. 직전 조사보다 긍정 평가는 2.9%포인트 하락했고, 부정 평가는 3.5%포인트 상승했다. 6·3 지방선거에서 켜진 '민심의 경고등'이 여론조사 수치로도 확인된 셈이다.
무엇보다 취임 초반과 비교해 국정 지지율이 큰 폭의 하락세를 보이고 있다는 점은 청와대에 적지 않은 부담이다. 출범 초기 국정 정상화에 대한 기대와 정치적 후광효과만으로는 집권 2년 차 국정 동력을 안정적으로 뒷받침하기 어렵다는 평가가 나온다.
이 대통령도 집권 2년 차 국정 운영의 무게중심을 '체감 성과'에 두고 있다. 이 대통령은 순방 기간 화상 수석보좌관회의를 주재하고 공직자들에게 국민의 삶을 살피는 데 빈틈이 없어야 한다고 주문했다. 특히 집권 2년 차에는 핵심 과제의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 두고, 필요하다면 여야를 찾아가서라도 입법에 속도를 내야 한다고 강조했다.
청와대 안팎에서는 규제·금융·공공·연금·교육·노동 등 6대 핵심 과제의 추진 속도가 지지율 반등과 집권 2년 차 국정 평가를 가를 분수령이 될 것으로 보고 있다. 잠재성장률 반등과 경제 체질 개선을 위해서는 개혁 방향을 제시하는 수준을 넘어 실제 제도 변화와 정책 결과물로 이어져야 한다는 것이다.
여권 내부 갈등 관리도 주요 변수다. 정청래 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리의 향후 행보가 8월 전당대회 구도와 맞물리면서 당청 관계가 국정과제 추진 동력에 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다. 지지율 하락 국면에서 당내 갈등이 장기화할 경우 청와대의 국정 운영 부담도 커질 수밖에 없다.
엄경영 시대정신연구소장은 "이재명 정부 출범 초기에는 이 대통령의 직접 소통 방식이 강점으로 작용했지만, 지지율이 하락하는 국면에서는 오히려 당내 갈등을 증폭시키는 요인이 될 수 있다"며 "집권 2년 차에는 지지층 결집보다 연합 지지 기반을 다시 안정시키는 정치력이 중요해졌다"고 말했다.