‘치명적 실책’ 멕시코에 0-1 석패, 못 깬 ‘2차전 징크스’

대등한 경기 속 '치열한 접전' 중

후반 초반 실책으로 결승골 헌납

조 2위 유지하며 32강행 가능성

남아공전 비기기만 해도 조 2위

홍명보호, 멕시코에 0-1 석패 0 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 0-1로 패한 대표팀 선수들이 아쉬워하고 있다. /연합

실점 빌미된 아쉬운 볼처리 0 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 골키퍼 김승규가 공중볼 처리 중 이기혁과 충돌하며 공을 놓치고 있다. /연합

골대 앞 아쉬운 찬스 0 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 조규성이 결정적인 헤더 슛을 날렸지만 멕시코 라울 랑헬 골키퍼가 막아내고 있다. /연합

한국 축구대표팀이 멕시코를 상대로 대등한 경기를 펼치고도 단 한 번의 치명적인 실수에 발목이 잡혔다. 단단한 수비 조직으로 무실점 경기를 펼칠 수 있었지만 멕시코가 결정적인 기회를 놓치지 않았다.홍명보 감독이 이끄는 한국은 18일(현지시간·한국시간 19일 오전 10시) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.한국은 1승 1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 자리했다. 멕시코는 2연승(승점 6)으로 조 선두를 굳혔다. 체코와 남아공은 1무 1패로 뒤를 이었다. 한국은 조 1위 결정전에서 비록 패배했지만 여전히 2위 자리를 유지하며 32강 진출 경쟁에서 앞서 있다.홍 감독은 손흥민(LAFC)을 최전방에 세우고 이재성(마인츠), 이강인(PSG)을 2선에 배치한 3-4-2-1 전술로 승부를 걸었다. 체코전 선발 명단과 비교하면 김문환(대전)이 이태석(아우스트리아 빈) 대신 출전한 것이 유일한 변화였다.한국은 경기 시작과 함께 구체적인 전략을 들고 나왔다. 수비 라인을 촘촘하게 유지하면서 멕시코의 강한 공격을 차단한 뒤 빠른 역습으로 상대 뒷공간을 공략했다.중원에서는 황인범과 백승호가 버티며 숫자 싸움에서 밀리지 않았고, 이강인은 정확한 전진 패스로 공격의 선봉장에 섰다. 전반 17분에는 손흥민이 수비 뒷공간으로 침투하자 이강인이 정확한 크로스를 연결하며 결정적인 기회를 만들어냈다.멕시코 관중들은 답답한 듯 경기 내내 야유를 보내며 짜증스런 반응을 보였다. 멕시코 선수들도 한국이 적극적으로 뒷공간을 파고드니 라인을 쉽게 올리지 못하고 이렇다할 공격 찬스를 만들지 못했다. 한국의 조직적인 압박과 간격 유지에 고전한 멕시코는 결정적인 장면 없이 전반전을 끝냈다. 한국도 손흥민의 골키퍼 키를 넘기는 슛이 골망을 흔들기 전 상대 수비수가 걷어낸 것이 가장 위협적인 장면이었다. 비록 오프사이드였지만 전반 동안 멕시코를 괴롭힌 전략을 단적으로 보여준 장면이다.홍 감독의 구상은 효과적이었다. 월드컵 무대에서 전반 강세를 보여온 멕시코를 상대로 한국은 안정적인 수비 조직력을 앞세워 실점을 허용하지 않았다. 멕시코는 역대 월드컵 조별리그 경기에서 전반전 무실점 경기가 12경기에 이를 정도로 초반 강한 면모를 보여왔다. 반면 후반 실점 경기가 14경기로 뒷심이 상대적으로 부족한 팀으로 분석됐다.홍 감독도 전반 종료 후 "위험지역에서 볼을 잃지 않는 전략을 썼다. 그러다 보니 롱볼 위주로 경기를 치렀다"라며 "위험한 시간을 넘기면서 우리가 준비한 게 잘 나왔다. 이제 득점 기회와 슈팅을 늘려야 한다"고 평가햐기도 했다. 하지만 후반 초반 결정적인 실책 하나가 그대로 멕시코의 결승 득점이 됐다.후반 시작 5분 멕시코는 전반 동안 답답했던 경기 분위기를 한 번에 바꿀 수 있는 결정적인 기회를 살렸다. 멕시코의 측면 크로스를 이기혁이 머리로 걷어냈고, 높게 뜬 공을 처리하기 위해 나온 골키퍼 김승규와 이기혁의 동선이 겹쳤다. 김승규가 공을 잡은 뒤 착지하는 과정에서 볼을 흘렸고, 이를 놓치지 않은 루이스 로모가 침착하게 밀어 넣으며 선제골을 기록했다.후반 들어 더 좋은 경기력으로 멕시코를 밀어 붙였던 한국으로선 치명적이었다. 실점 이후 한국은 적극적으로 변화를 시도했다. 손흥민과 이재성 대신 황희찬(울버햄튼), 오현규(베식타시)를 투입했고, 윙백에 양현준(셀틱)과 엄지성(스완지시티)까지 연이어 투입하며 빠른 스피드를 활용한 측면 돌파를 자주 시도했다. 특히 엄지성은 좋은 몸상태를 보이며 측면을 과감히 흔들며 균열을 냈다.그러나 리드를 잡은 멕시코는 로모를 비롯한 공격 자원들을 빼고 수비 숫자를 늘리며 사실상 5백으로 전환했다. 잠그기 작전에 들어간 멕시코는 한국의 파상공세를 효과적으로 막아냈다. 조규성(미트윌란)까지 투입한 한국은 이강인의 날카로운 크로스를 활용한 제공권 장악에 나섰다. 하지만 끝내 멕시코 골문을 열지 못했다.경기 내용만 놓고 보면 한국은 결코 밀리지 않았다. 멕시코의 공격력을 효과적으로 제어했고, 중원 장악력과 수비 조직력도 안정적이었다. 특히 전반전에는 준비한 전술이 거의 완벽하게 구현되며 홈팀 멕시코를 몰아붙였다.승부를 가른 것은 전술과 경기력이 아닌 단 한 번의 실수였다. 준비한대로 좋은 경기력을 보인 한국은 골키퍼와 수비수 사이에서 나온 콜플레이 오류 하나로 많은 것을 잃었다. 승리팀이 조기에 조 1위를 확정하는 경기에서 한국은 3차전인 남아공과의 경기에서 토너먼트 진출 여부를 가리게 됐다.남아공에 패하지만 않으면 조2위로 조별리그를 통과할 수 있다. 1승을 거둔 한국은 지더라도 조 3위 상위 8개팀에 주어지는 와일드카드를 거머쥘 가능성이 높다. 아쉬운 패배를 당한 한국은 A조 최강 멕시코를 상대로 좋은 모습을 보인 만큼 조별리그 최종전에서 남아공을 상대로 2승 사냥에 나선다. 한국이 역대 월드컵에서 조별리그 2승을 거둔 건 2002 한일 월드컵(2승 1무)이 유일하다. 한국은 24일(현지시간·한국시간 기준 25일 오전 10시) 멕시코의 몬테레이에서 남아공과의 조별리그 최종전에 나선다.