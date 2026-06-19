조용호 오산시장 당선인 “도시개발·교통사업은 시민 삶의 질 향상 핵심”

19일 오산시장직 인수위원회에 따르면 조 당선인은 전날 시청에서 도시주택국, 시민안전국, 차량등록사업소로부터 주요 업무와 공약 추진계획을 보고받고 도시개발과 교통, 시민안전 분야 주요 현안을 논의했다.
조 당선인은 세교3지구 도시지원시설 용지 확보를 통한 기업 유치와 일자리 창출, 미래 성장동력 확보 방안과 운암뜰 개발사업의 차질 없는 추진 의사를 밝히면서 부서별·분야별로 추진되는 개발사업을 통합적으로 검토하고 조정할 수 있는 체계 마련 필요성을 강조했다.
먼저 교통 분야에서는 시민 교통편의 증진과 지역 접근성 향상을 위한 교통 기반시설 확충 방안을 중점적으로 점검했다.
KTX 오산역 정차와 경부선 철도 횡단도로 개설공사, 분당선 연장과 트램 등 광역철도망 확충 사업을 비롯해 오산역 환승주차장 조성과 주요 도로 개설사업 추진 방향을 함께 논의했다.
특히 구체적인 재원 확보 현황과 지역 간 연계성, 교통 개선 효과 등을 종합적으로 검토해 교통시설 확충방안을 수립해야 한다는 의견이 이어졌다.
시민안전 분야에서는 안전관리 시스템의 관행적 점검에서 탈피해 상황 발생시 즉각 대응할 수 있도록 다양한 관점에서 점검하되 예방 중심의 비상대응체계 강화 방안을 집중적으로 논의했다.
조 당선인은 "도시개발과 교통사업은 오산의 미래 경쟁력과 시민 삶의 질을 좌우하는 핵심 과제"라며 "사업별 추진 상황과 재원 여건을 꼼꼼히 검토해 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.