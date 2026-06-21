닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

서울시, 재건축 총회 비용 전액 지원…디지털 속도전

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260621010007099

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 06. 21. 11:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

서울시, ‘전자총회’ 비용 지원 확대
3년내 착공 가능 조합에 보조금 100% 전액 지원
‘전자서명동의’ 본격 지원
[포토] 신림7구역 재개발 현장 찾은 오세훈 시장
오세훈 서울시장이 지난 1월 서울 관악구 신림7구역 재개발사업 대상지를 찾아 관계자의 현장 설명을 듣고 있다. /정재훈 기자
수개월씩 걸리던 재개발·재건축 동의서 확보와 현장 총회 방식이 모바일 중심으로 바뀐다.

서울시는 정비사업 동의서 수집부터 총회 의결까지 전 과정을 디지털로 전환하는 두 가지 지원사업을 22일부터 본격 가동한다고 21일 밝혔다. 조합의 시간·비용 부담을 줄여 주택 공급 속도를 높이겠다는 구상이다.

시는 올해부터 재개발·재건축 조합의 전자투표·온라인총회 운영 비용 지원을 대폭 늘린다. 지난해 최대 50% 이내로 지원하던 것을 올해는 조건에 따라 100% 전액 지원으로 확대했다.

특히 2031년까지 31만 호 착공 목표를 위해 서울시가 선정한 '핵심공급 전략사업' 85곳 중 조합 70곳과 2026~2028년 사이 착공이 가능한 곳에는 보조금 전액을 지원한다. 전자투표와 온라인총회를 함께 활용할 경우 조합원 1000명 기준 최대 1760만원까지 받을 수 있다.

지난해 사업 참여 조합의 효과는 수치로 확인됐다. 총회 비용이 최대 53% 줄었고 사전투표 기간은 약 4주에서 평균 13일로 단축됐다. 전자투표 참여율은 평균 56.3%를 기록했으며 서면결의서 비율은 64.5%에서 15.8%로 급감했다.

시는 올해 처음으로 사업 초기 단계의 동의서 징구 절차를 디지털화하는 '전자서명동의 지원사업'도 시작한다. 추진주체가 입안요청·제안 동의서를 전자서명 방식으로 받을 수 있도록 시스템 구축·운영, 전자명부 구축, 실시간 동의율 모니터링 등 전 과정을 지원한다. 대상은 신속통합기획·공공재개발·재건축 추진 지역으로 자치구 추천을 거쳐 총 8개 구역을 선착순 선정한다. 추진주체가 별도 신청하는 방식이 아니라 자치구가 참여 의사를 확인해 서울시에 추천하는 방식으로 운영된다.

최진석 시 주택실장은 "전자방식으로 동의서 확보부터 총회 의결까지 소요 기간을 단축하고 3년 내 착공 가능 조합을 중심으로 사업 추진 속도를 높여 안정적인 주택 공급을 추진해 나가겠다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

60兆 캐나다 잠수함…캐 의회 휴회 불구 ‘7월 초 전격 발표’ 유력

이란, 호르무즈 재봉쇄 선언…21일 스위스 종전 협상 앞두고 MOU 흔들려

레바논이 흔든 미·이란 종전 MOU…호르무즈·핵협상 60일 시계 첫날부터 불안

밴스 부통령 스위스行·이란 대표단 도착…미·이란, 21일 뷔르겐스톡 실무회담 예정대로

[특파원 시선] 日 정보라인, 中정보전 경고…韓의 빈틈

[단독] 에이블리, 익일 배송 서비스 ‘도착보장’ 론칭…물류 인프라 3.6배 확대

한국인 타격왕 꿈이 아니다, 이정후 또 멀티히트 ‘타율 1위 눈앞’

지금 뜨는 뉴스

포드, 초대형 SUV 익스페디션 국내 출시…1억2350만원

혼인율, 8년 만에 최다…결혼 준비에 유용한 카드는

10분 충전으로 250㎞ 질주…BMW ‘더 뉴 iX3’ 국내 출시

부대 인근 ‘나홀로 관사’, 7300세대 주거단지로 탈바꿈 시동

“스타워즈 제작진도 엄지척”…LG 올레드 TV, 美·유럽서 호평