닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

관악구, 별빛내린천서 기후위기 교육

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260621010007155

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 06. 21. 13:48

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

7~10월 강사 찾아가는 방식 운영
지난 5월 신림초등학교에서 신재생 에너지에 대해 탄소중립교육을 실시했다
지난 5월 서울 신림초등학교에서 신재생 에너지에 대해 탄소중립교육을 실시했다./관악구
폭염과 호우가 일상이 된 여름, 서울 관악구가 생태하천을 기후교육 현장으로 활용한다.

관악구는 7월부터 10월까지 생태하천으로 복원된 별빛내린천을 주제로 한 기후위기 재난 대응 교육을 운영한다고 21일 밝혔다. 강사가 복지관·지역아동센터 등 신청 기관을 직접 찾아가는 방식으로 진행되며 참가비는 무료다.

교육은 연령별로 세 과정으로 나뉜다. 10~13세 아동은 80분 과정에서 별빛내린천의 생태적 가치와 하천 환경 보전 방법을 배운다. 14~18세 청소년은 90분 동안 기후위기 속 마을 하천의 역할과 생태계 보전을 통한 기후 적응 전략을 익힌다. 성인 대상 100분 과정에서는 마을 하천과 기후위기의 관계를 다루고 빙고 게임 등 참여형 활동도 병행한다.

별빛내린천은 관악구가 민선 7·8기에 걸쳐 추진한 생태하천 복원 사업의 결과물로 박준희 구청장은 3선 당선 직후 민선 9기 과제로 봉천천 생태하천 복원도 완수하겠다고 약속한 바 있다. 이번 교육은 하천 복원 정책과 환경교육을 연계하는 시도로 읽힌다. 신청은 이달 29일까지 선착순으로 받는다. 박 구청장은 "생태하천인 별빛내린천은 기후위기와 적응을 배울 수 있는 최적의 교육 소재"라며 "일상이 된 기후위기 적응과 환경 보전 인식을 키우는 이번 교육에 많은 참여를 바란다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기