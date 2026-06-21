현대차·기아, 인도서 SUV 인기몰이…성장세 지속

2026060301010001911 0 서울 서초구 양재동 현대자동차그룹 본사. /현대차그룹

현대차그룹이 인도 승용차 시장에서 판매회복세를 보이고 있다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 중심의 제품 경쟁력을 앞세워 올해 1~5월 누적 판매량이 두자릿수 증가율을 기록했기 때문이다.21일 인도자동차공업협회(SIAM) 집계에 따르면 현대차와 기아의 1∼5월 합산 판매량은 40만5514대로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 11.6%(4만2215대) 늘고 2024년 동기 대비 11.3%(4만1008대) 증가한 수치다.현대차의 올해 1~5월 인도 승용차 내수 판매량은 26만 6317대다. 이는 지난해 같은 기간(24만 1785대)보다 10.1% 증가한 수치다.기아의 성장세는 더욱 가팔랐다. 올해 누적 판매량은 지난해 같은 기간(12만1514대)보다 14.6%(1만7683대) 증가했다. 2년전과 비교하면 32.8%(3만4360대) 늘어나 최근 2년간 지속적인 성장세를 이어갔다.현대차는 마루티 스즈키, 타타, 마힌드라앤마힌드라에 이어 4위이며 기아는 도요타에 이은 6위다. 시장 점유율은 현대차가 12.1%, 기아는 6.3%다.판매 증가를 이끈 것은 SUV 라인업이다. 현대차는 크레타가 8만4223대, 베뉴가 5만8188대로 이 두 모델이 전체 판매의 53.5%에 이른다. 특히 베뉴는 지난해 11월 출시된 2세대 신형 모델이 인기를 끌고 있다.기아는 셀토스(5만3151대)와 쏘넷(5만3004대)이 전체 판매의 76.3%를 차지하며 실적을 견인했다. 신차 시로스도 3월 부진 이후 4월부터 회복세다.현대차그룹 관계자는 "SUV 중심의 수요가 이어지는 가운데 우수한 상품성과 기술력을 바탕으로 하반기 신차 효과를 통해 시장 점유율을 확대할 것"이라고 말했다.