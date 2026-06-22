DL이앤씨, 사우디서 8533억원 세금 추징 통보…“이중과세 소지, 전면 대응”

이미지 0 DL이앤씨 CI./DL이앤씨

DL이앤씨가 사우디아라비아 과세당국으로부터 8533억원 규모의 법인세 추징 통보를 받았다. 회사는 과세 근거와 절차에 중대한 문제가 있다며 현지 불복 절차와 국가 간 조세분쟁 해결 절차에 나설 방침이다.DL이앤씨는 22일 공시를 통해 사우디 과세당국으로부터 2006~2019년 수주한 설계·조달·시공(EPC) 사업과 관련해 총 8533억원의 법인세를 부과받았다고 밝혔다.회사 측은 해당 처분이 국내에서 수행한 설계·조달 업무를 사우디 현지 고정사업장을 통해 이뤄진 것으로 간주한 데 따른 것이라고 설명했다. 그러나 실제 용역은 한국에서 수행됐으며 관련 소득에 대한 법인세도 이미 국내에서 신고·납부를 마쳤다는 입장이다.또 DL이앤씨는 과세당국이 과세 제척기간이 경과한 기간까지 포함해 세금을 부과한 데다, 세액 산정 기준과 계산 방식 등 구체적인 과세 근거도 제시하지 않았다고 주장했다.특히 이번 과세가 현실화될 경우 동일 소득에 대해 한국과 사우디 양국에서 세금을 내야 하는 이중과세 문제가 발생할 수 있다고 강조했다.이에 따라 DL이앤씨는 한국·사우디 조세조약과 현지 세법 등을 근거로 과세 처분의 위법성과 부당성을 다툴 계획이다. 현지 행정 불복 절차는 물론 국가 간 상호합의절차(MAP) 등 가능한 법적 대응 수단도 검토하고 있다.DL이앤씨 관계자는 "과세 처분 과정에서 확인된 중대한 하자를 고려할 때 실제 세금 납부로 이어질 가능성은 제한적이라고 판단한다"며 "모든 법적 수단을 동원해 적극 대응할 것"이라고 말했다.